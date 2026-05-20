Grave accidente con seis heridos en la A-357, en Pizarra: entre las víctimas hay un bebé de 21 días

Las claves

Las claves Generado con IA Seis personas resultaron heridas en un choque frontal entre dos turismos en la A-357, a la altura de Pizarra. Entre los heridos se encuentran un bebé de 21 días, un adolescente de 14 años y cuatro adultos. Los afectados fueron trasladados al Hospital Clínico y al Materno Infantil para recibir atención médica. El accidente ocurrió sobre las 12:45 horas y provocó el corte de la carretera en sentido Campillos durante varias horas.

Grave accidente en la carretera A-357 a la altura de Pizarra.

El choque frontal de dos turismos ha dejado a seis personas heridas. Entre las víctimas, según han informado desde el 112, se encuentra un bebé varón de apenas 21 días de vida.

Los afectados han tenido que ser evacuados al Hospital Clínico y al Materno Infantil.

Al bebé hay que sumar un adolescente de 14 años y cuatro adultos —un varón de 48 años, una mujer de 36, un hombre de 25 y una mujer de 45—.

El siniestro ha ocurrido alrededor de las 12:45 horas, a la altura del kilómetro 42, en el término municipal de Pizarra.

Como consecuencia del accidente, la carretera ha permanecido cortada durante varias horas en sentido Campillos. La vía no ha sido reabierta hasta bien entrada la tarde.