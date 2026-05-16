Dos personas atrapadas tras un aparatoso accidente entre tres coches y una moto en la A-357, en Málaga
El siniestro, en el que se vieron implicados tres coches y una moto, ocurrió en el kilómetro 36 de la autovía del Guadalhorce.
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Las claves
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Un accidente múltiple en la A-357 de Málaga involucró tres coches y una moto.
Dos personas quedaron atrapadas tras la colisión y fueron liberadas por los bomberos.
Las víctimas fueron trasladadas a la ambulancia tras ser excarceladas.
La carretera fue cortada al tráfico para realizar labores de limpieza y prevención.
Aparatoso accidente de tráfico en la autovía del Guadalhorce.
Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos han tenido que actuar este sábado tras la colisión de tres coches y una moto en el kilómetro 36 de la A-357.
De acuerdo con los datos aportados por el organismo, dependiente de la Diputación provincial de Málaga, como consecuencia del siniestro dos personas quedaron atrapadas, teniendo que ser excarceladas y trasladadas a la ambulancia.
Al tiempo, se han realizado labores preventivas y de limpieza en la calzada. La carretera quedó cortada a la circulación.