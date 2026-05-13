La Noche en Blanco se cuela en McArthurGlen: looks inspirados en obras emblemáticas toman las tiendas

Las claves

Las claves Generado con IA McArthurGlen Designer Outlet acoge hasta el 16 de mayo un recorrido por tiendas con looks inspirados en obras emblemáticas del arte. Los clientes que realicen compras mínimas de 75 euros en prendas relacionadas con los looks expuestos recibirán entradas para el Museo Carmen Thyssen Málaga. Durante La Noche en Blanco, se instalará un mural colaborativo donde los visitantes podrán participar con su creatividad. En los días previos, un artista ha realizado láminas personalizadas en directo para quienes hayan hecho compras mínimas en el centro.

La Noche en Blanco se cuela en McArthurGlen Designer Outlet. El arte se colará entre sus tiendas como protagonista durante varias jornadas.

Hasta la noche del 16 de mayo, el centro acoge un recorrido por distintas tiendas en las que se exponen looks inspirados en obras emblemáticas de la historia del arte, según han informado en un comunicado.

La iniciativa incluye también el regalo de un par de entradas al Museo Carmen Thyssen Málaga para así completar la experiencia inmersiva en el arte para todos aquellos que adquieran una compra mínima de 75 euros en prendas relacionadas con estos looks expuestos.

La propuesta artística de McArthurGlen Designer Outlet se completará durante la jornada de La Noche en Blanco, el mismo sábado 16, cuando se instalará un mural colaborativo en el que los clientes podrán aportar su creatividad y talento.

Asimismo, en los días previos, un artista ha realizado una serie de láminas personalizadas en directo a todos los clientes del Centro que habían realizado una compra mínima.