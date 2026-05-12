La Guardia Civil investiga a un camionero por conducir drogado tras un accidente con un autobús escolar en Málaga

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Las claves Generado con IA Un camionero es investigado por la Guardia Civil tras dar positivo en cocaína después de un accidente con un autobús escolar averiado en Málaga. El accidente ocurrió en marzo, cuando el camión impactó contra el lateral del autobús escolar, que transportaba 14 menores, dos profesores y el conductor. No hubo heridos en la colisión, aunque se produjeron importantes daños materiales en los vehículos implicados. El conductor del camión se enfrenta a posibles penas de prisión, multa, trabajos comunitarios y retirada del carné por un presunto delito contra la seguridad vial.

La Guardia Civil investiga al conductor de un camión por un presunto delito contra la seguridad vial después de que diera positivo en cocaína tras verse implicado en un accidente con un autobús escolar averiado en una autovía de Málaga.

El siniestro tuvo lugar el pasado mes de marzo, cuando el autobús, en el que viajaban 14 menores, dos profesores y el conductor, sufrió una avería y quedó detenido en el arcén derecho, ocupando parcialmente el carril, aunque correctamente señalizado.

Según ha informado la Guardia Civil, el camión que circulaba por la misma vía terminó impactando contra el lateral del vehículo escolar, causando importantes daños materiales. A pesar de la colisión, ninguno de los ocupantes resultó herido.

Tras el accidente, los agentes realizaron al camionero las pruebas de alcohol y drogas, obteniendo un resultado positivo en cocaína, extremo que posteriormente fue confirmado mediante análisis de laboratorio. Además, los investigadores apreciaron síntomas compatibles con el consumo de sustancias estupefacientes.

Por estos hechos, el conductor está siendo investigado por un supuesto delito contra la seguridad vial, tipificado en el artículo 379 del Código Penal, que contempla penas de prisión de entre tres y seis meses, multas de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, además de la retirada del permiso de conducir por un periodo de uno a cuatro años.