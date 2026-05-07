Faballones se estrella en el Valle del Guadalhorce: otro proyecto solar frustrado por el bloqueo municipal

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Álora ha bloqueado el proyecto solar Faballones en el Valle del Guadalhorce, sumándose a otros proyectos frustrados en la zona. Faballones, una planta fotovoltaica de 45,095 MW, había superado fases clave como la evaluación ambiental y obtuvo autorizaciones administrativas. El promotor ha solicitado el archivo del expediente por "inviabilidad sobrevenida", debido a informes desfavorables municipales y retrasos en la licencia urbanística. La empresa pide la devolución de una garantía económica de 2,4 millones de euros y argumenta que la infraestructura de evacuación ha perdido sentido tras el abandono de proyectos asociados.

La negativa de los vecinos del Valle del Guadalhorce, en este caso representados por el Ayuntamiento de Álora, vuelve a frenar en seco otro gran proyecto fotovoltaico en el interior de Málaga.

Al bloqueo de Zalea y Zalea Ampliación, cuya promotora solicitó semanas atrás el archivo del expediente para construir dos plantas que sumaban más de 120 MW, se une ahora el revés que sufre otra de las operaciones proyectadas en la zona.

En concreto, se trata de Faballones, una planta de 45,095 MW de potencia instalada y infraestructuras de evacuación.

La decisión, recogida en una resolución de 14 de abril de 2026, pone fin a un expediente que se había prolongado durante más de cinco años y que había superado fases clave como la evaluación ambiental favorable y la obtención de autorizaciones administrativas previas y de construcción.

El proyecto original fue solicitado en noviembre de 2020 y llegó a plantearse con una potencia instalada superior a los 90 MW en módulos fotovoltaicos. Tras varias modificaciones técnicas y administrativas, la iniciativa quedó finalmente configurada como una planta de 45,095 MW.

En enero de 2023, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental emitió una declaración de impacto ambiental favorable, un hito que permitió avanzar en la tramitación.

Posteriormente, en abril de 2023 y julio de 2024, el proyecto obtuvo las autorizaciones administrativas previas y de construcción.

Además, el expediente incluyó infraestructuras de evacuación complejas, con subestaciones eléctricas y líneas de alta tensión que conectaban con la red de transporte en la subestación de Cártama, propiedad de Red Eléctrica de España.

Un proyecto condicionado

Durante su tramitación, el proyecto fue objeto de modificaciones técnicas, tramitación separada respecto a otros parques solares y acuerdos de evacuación conjunta con otras iniciativas fotovoltaicas en la provincia.

En 2023, la empresa promotora firmó un acuerdo con otros desarrolladores energéticos para coordinar la evacuación de la energía junto a varias plantas solares y un parque eólico en la subestación de Cártama.

Posteriormente, parte de la infraestructura de evacuación fue objeto de transmisión de titularidad a otra sociedad, Orla Solar, SL, en una reorganización del esquema de conexión a red.

El motivo del desistimiento

El promotor ha solicitado finalmente el archivo del expediente alegando una "inviabilidad sobrevenida" del proyecto.

Entre los principales motivos se citan los informes desfavorables emitidos por el Ayuntamiento de Álora y los retrasos en la concesión de la licencia urbanística necesaria para iniciar las obras.

Según la empresa, estas circunstancias impiden cumplir los plazos establecidos en el marco regulatorio estatal para la obtención de la autorización de explotación.

Además, el promotor señala que las infraestructuras compartidas de evacuación han perdido sentido económico y funcional debido al abandono paralelo de otros proyectos energéticos con los que estaban coordinadas.

En su escrito, la compañía también solicita la devolución de una garantía económica de 2,4 millones de euros depositada en el marco del procedimiento administrativo, así como la comunicación del archivo a Red Eléctrica de España a efectos del permiso de acceso y conexión.