Semana de contrastes en Málaga: el terral se queda hasta el miércoles y la lluvia llega a partir del viernes

Las claves

Las claves Generado con IA El terral permanecerá en la provincia de Málaga hasta el miércoles, con temperaturas máximas entre 25 y 28 grados y mínimas de 8 a 17 grados. A partir del jueves, una borrasca atlántica traerá un descenso de temperaturas y la llegada de lluvias a la zona. Las probabilidades de precipitaciones el viernes serán muy altas, llegando al 95% en Marbella, Ronda y Antequera, y al 85% en la capital. Las temperaturas varían entre municipios: en la capital oscilarán entre 14 y 25 grados, en Rincón de la Victoria de 17 a 26 y en Coín de 11 a 28 grados.

Del terral a las precipitaciones. Ese es el panorama climático que va a vivir esta semana la provincia de Málaga, según los datos que maneja la Agencia Estatal de Meteorología.

El terral se quedará en la provincia hasta el próximo miércoles. A partir del jueves bajarán poco a poco para dar paso a una borrasca atlántica que vendrá con lluvias.

De esta manera, las máximas de los próximos días rondarán los 25 y 28 grados, tanto en municipios del interior como de la costa. Las mínimas se situarán entre los 8 y los 17 grados.

En la capital hasta el miércoles las temperaturas oscilarán entre los 14 y los 25 grados; en Rincón de la Victoria serán de 17 a 26 grados; y en Marbella de 13 a 25 grados.

En el interior, las mínimas serán más bajas y las máximas más altas. En el caso de Coín las temperaturas rondarán entre los 11 y los 28 grados; en Antequera irán de los 9 a los 23 grados; en Ronda de los 8 a los 21 grados.

Y tras unos días con terral, el tiempo dará un cambio radical en la provincia de Málaga con la llegada de una borrasca que traerá consigo algunas precipitaciones tanto en zonas del interior como del litoral.

En la capital la probabilidad es del 85%; en Coín asciende hasta el 90%; en Ronda, Marbella y Antequera asciende hasta el 95% y en Rincón de la Victoria oscilará entre el 80% y el 90%.