El PSOE elige Málaga para su gran arranque de campaña de las andaluzas: Sánchez y Zapatero, con Montero

Las claves

Las claves Generado con IA Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero participarán en el inicio de campaña del PSOE andaluz en Cártama (Málaga) el 1 de mayo. El mitin, encabezado por la candidata María Jesús Montero, se celebrará en la Ciudad Deportiva de Cártama a las 18:00 horas. El acto coincide con la manifestación central del 1 de mayo en Málaga, centrada en la problemática de la vivienda. Montero ya ha contado con el apoyo de Sánchez y Zapatero en otros mítines durante la precampaña en Andalucía.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero arroparán a la candidata socialista a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, en un gran acto que celebrará el partido en Cártama (Málaga) el 1 de mayo, el primer día de la campaña electoral.

Los socialistas celebrarán un mitin en la Ciudad Deportiva de Cártama a las 18:00 horas, pocas horas después de que se haya celebrado en la capital de la Costa del Sol la manifestación central con motivo del 1 de mayo, que estará centrada en la vivienda.

Este acto, en el municipio más relevante de los gobernados por los socialistas en la provincia malagueña, será el gran acto de arranque de la campaña electoral del 17 de mayo, con el lema 'Defiende lo público', según el cartel de convocatoria del partido.

Sánchez ha acompañado ya a Montero en dos ocasiones durante la precampaña, en Dos Hermanas (Sevilla) y Córdoba, mientras que Zapatero ha participado con ella en un mitin en Jaén.

Antes del mitin de Cártama, se espera que Montero participe en la manifestación del 1 de mayo en la capital de Málaga, en la que estarán los principales líderes sindicales a nivel nacional y el resto de candidatos de los partidos de izquierda en Andalucía, entre otros.