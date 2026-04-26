Juzgan a un padre y a su hijo por intentar matar a un empresario tras sabotear la dirección de su coche en Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA Un padre y su hijo serán juzgados en Málaga por intentar matar a un empresario con el que tenían un conflicto empresarial. La Fiscalía sostiene que sabotearon la dirección del coche de la víctima para provocar un accidente y luego lo agredieron y amenazaron de muerte. La víctima sufrió traumatismos tras la agresión y logró evitar el accidente pese a la manipulación del vehículo. Se solicitan hasta 13 años de prisión y compensaciones económicas para la víctima por lesiones y daños morales.

La Audiencia de Málaga juzgará la próxima semana a dos hombres, padre e hijo, acusados de intentar matar al empleado de una empresa con la que mantenían un conflicto. Según la Fiscalía, ambos habrían manipulado su vehículo para provocar un accidente y, en otro momento, lo habrían agredido y amenazado de muerte.

El escrito del fiscal recoge que existía una relación “deteriorada” entre dos sociedades, una de ellas dedicada a la reparación de vehículos y venta de maquinaria, en la que participaban los acusados junto a otros familiares. Las diferencias por decisiones empresariales llevaron a varias reuniones entre ambas partes, en las que uno de los procesados recriminó el perjuicio que, a su juicio, estaban causando a su entorno, señalando especialmente al responsable de zona en Málaga.

La acusación sostiene que, aprovechando una convención celebrada en un hotel de Antequera, uno de los acusados se desplazó hasta el lugar donde estaba aparcado el coche de ese responsable. Según el fiscal, actuó “con ánimo de acabar con su vida”, utilizando una herramienta de corte para seccionar una pieza cercana a la rueda delantera derecha, fundamental para la dirección del vehículo.

Al día siguiente, cuando la víctima circulaba en dirección a Arahal (Sevilla), la pieza terminó de romperse. El coche sufrió “rebotes violentos”, aunque el conductor logró controlarlo y detenerlo sin resultar herido. Tras ese episodio y las tensiones previas, la empresa decidió romper relaciones comerciales con la de los acusados.

Tiempo después, según el relato de la Fiscalía, el afectado volvía a conducir por otra localidad sevillana cuando un vehículo se le adelantó y frenó bruscamente delante de él, obligándole a detenerse. Otro coche, en el que viajaba el segundo acusado, se colocó detrás, bloqueándole la salida. Ambos se acercaron entonces a la puerta del conductor para que abriera.

Ante su negativa, uno de ellos rompió la ventanilla con una herramienta y, según el fiscal, le golpeó en la cara, además de amenazarle de muerte para que no denunciara los hechos. Como consecuencia de la agresión, el hombre sufrió traumatismos en la cara, la pierna y otras partes del cuerpo.

La Fiscalía solicita que los acusados indemnicen a la víctima con 3.800 euros por las lesiones y otros 16.000 por los daños morales. Considera que uno de los procesados es autor de un delito de asesinato en grado de tentativa, por el que pide 13 años de prisión, y que ambos son responsables de delitos de amenazas y lesiones. Para el segundo acusado reclama una pena de cuatro años de cárcel.

El juicio está previsto para los días 28 y 29 en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga.