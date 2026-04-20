Ya es oficial: llega a Málaga una masa de aire cálida que subirá las temperaturas hasta los 30 grados esta semana
La Agencia Estatal de Meteorología avisa de que el miércoles llegarán vientos de poniente. El jueves los termómetros bajarán, pero seguirán siendo elevados para la época.
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Las claves
Generado con IA
Una masa de aire cálida de origen subtropical llega a Málaga, elevando las temperaturas esta semana.
Las máximas pueden alcanzar los 30 grados el miércoles debido a la llegada del terral y vientos de poniente.
Las temperaturas se mantendrán por encima de lo habitual, aunque a partir del jueves descenderán ligeramente.
En Málaga capital, las máximas oscilarán entre 25 y 29 grados; en Coín podrían superar los 30 grados el miércoles.
El calor ha vuelto a Málaga y la Agencia Estatal de Meteorología avisa que esta semana va a llegar una masa de aire cálida de procedencia subtropical, haciendo que los termómetros marquen temperaturas superiores a las esperadas en esta época del año.
De media, las temperaturas tanto en el interior de la provincia como en la costa rondarán los 25 grados, pudiendo a llegar a los 30 grados el miércoles por la llegada de aires de poniente, según ha asegurado a este periódico Jesús Riesco, director del Centro Meteorológico de Málaga.
Y así volverá el terral a Málaga que se dejará notar en mayor medida en todo el entorno metropolitano de Málaga capital.
A partir del jueves las temperaturas bajarán levemente, pero se mantendrán por encima de los valores normales, ya que en estos momentos "estamos partiendo por encima de lo normal".
Temperaturas municipio a municipio
En Málagacapital las máximas rondarán los 25 y 29 grados y las mínimas rondarán los 13 y 17 grados.
En Coín podrían llegar a superar los 30 grados el miércoles con la llegada del terral y las mínimas no bajarán de los 14 grados. En Alhaurín de la Torre las mínimas serán similares y las máximas oscilarán entre los 25 y los 29 grados.
En Ronda y Antequera las mínimas rondarán los 12 y 13 grados, frente a los 26 y 27 de máxima, respectivamente.
En Benalmádena los mercurios no marcarán más de 26 grados ni menos de 14. Al igual que en Rincón de la Victoria, donde las mínimas serán de 16 grados y las máximas de 28 grados.