Ya es oficial: llega a Málaga una masa de aire cálida que subirá las temperaturas hasta los 30 grados esta semana

Imagen de archivo de unos turistas protegiéndose del sol en Málaga. Álex Zea / Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Una masa de aire cálida de origen subtropical llega a Málaga, elevando las temperaturas esta semana. Las máximas pueden alcanzar los 30 grados el miércoles debido a la llegada del terral y vientos de poniente. Las temperaturas se mantendrán por encima de lo habitual, aunque a partir del jueves descenderán ligeramente. En Málaga capital, las máximas oscilarán entre 25 y 29 grados; en Coín podrían superar los 30 grados el miércoles.

El calor ha vuelto a Málaga y la Agencia Estatal de Meteorología avisa que esta semana va a llegar una masa de aire cálida de procedencia subtropical, haciendo que los termómetros marquen temperaturas superiores a las esperadas en esta época del año.

De media, las temperaturas tanto en el interior de la provincia como en la costa rondarán los 25 grados, pudiendo a llegar a los 30 grados el miércoles por la llegada de aires de poniente, según ha asegurado a este periódico Jesús Riesco, director del Centro Meteorológico de Málaga.

Y así volverá el terral a Málaga que se dejará notar en mayor medida en todo el entorno metropolitano de Málaga capital.

A partir del jueves las temperaturas bajarán levemente, pero se mantendrán por encima de los valores normales, ya que en estos momentos "estamos partiendo por encima de lo normal".

Temperaturas municipio a municipio

En Málagacapital las máximas rondarán los 25 y 29 grados y las mínimas rondarán los 13 y 17 grados.

En Coín podrían llegar a superar los 30 grados el miércoles con la llegada del terral y las mínimas no bajarán de los 14 grados. En Alhaurín de la Torre las mínimas serán similares y las máximas oscilarán entre los 25 y los 29 grados.

En Ronda y Antequera las mínimas rondarán los 12 y 13 grados, frente a los 26 y 27 de máxima, respectivamente.

En Benalmádena los mercurios no marcarán más de 26 grados ni menos de 14. Al igual que en Rincón de la Victoria, donde las mínimas serán de 16 grados y las máximas de 28 grados.