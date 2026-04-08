Josele Aguilar encabeza la lista del PSOE en Málaga en las elecciones andaluzas y Dani Pérez entra por sorpresa

Las claves nuevo Generado con IA Josele Aguilar, secretario general del PSOE en Málaga, encabezará la lista socialista para las elecciones andaluzas. Dani Pérez, actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, ocupa el puesto número 3 de la lista, lo que implica que dejará el Consistorio si resulta elegido parlamentario. Ana Villarejo es la número 2 de la lista, seguida por Patricia Alba y el exsecretario general José Luis Ruiz Espejo. Según la última encuesta de SocioMétrica, el PP obtendría mayoría absoluta en Andalucía y 9 representantes por Málaga, mientras que el PSOE conseguiría 3.

En una misma tarde se han despejado todas las dudas de las listas del PP y del PSOE por Málaga para las elecciones municipales que tendrán lugar el 17 de mayo.

En las filas socialistas el número uno será su secretario general, Josele Aguilar, mientras que en el segundo puesto la Comisión Ejecutiva Provincial ha situado a Ana Villarejo.

La mayor sorpresa ha sido la incorporación del actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, Dani Pérez, en el puesto número 3, por lo que su futuro no pasa por volver a ser candidato a alcalde en las elecciones municipales que tendrán lugar en 2027. Cuando sea parlamentario andaluz, en caso de ser elegido, dejará el Consistorio.

La diputada provincial Patricia Alba va de número 4, seguida de uno de los dirigentes históricos del partido en Málaga: el exsecretario general José Luis Ruiz Espejo.

La concejala en el Ayuntamiento de Málaga María del Carmen Martín (6), Daniel López (7), Antonia López (8), Gregorio Campos (9), María García Aguilar (10), Hipólito Zapico (11), Marta Benítez (12), Antonio Bonilla (13), Nerea Marín (14), José Manuel Marín (15), María Ángeles Fernández (16) y el histórico Enrique Linde (17) completan la lista.

En la provincia de Málaga el PP ganó ampliamente las elecciones en 2022 con parlamentarios, mientras que el PSOE obtuvo 4, Vox 2 y Por Andalucía 1.

Habrá que ver qué ocurre en estos comicios. La última encuesta realizada por SocioMétrica para EL ESPAÑOL, publicada este pasado 30 de marzo, señala que el PP repetiría mayoría absoluta, en esta ocasión con 56 escaños.

Esta encuesta reflejaba que, en la provincia de Málaga, el PP obtendría 9 representantes, por 3 del PSOE, 3 de Vox, uno de Adelante Andalucía y uno de Por Andalucía. De cumplirse, Dani Pérez entraría en el parlamento andaluz por los pelos, aunque el PSOE no podría gobernar.