Carlos Cabezas, fichaje testimonial de Juanma Moreno en la lista del PP de Málaga para las elecciones andaluzas

Carlos Cabezas se retira con un último baile: Jugar con el Unicaja de Málaga en el Carpena

Las claves nuevo Generado con IA El PP de Málaga ha presentado su candidatura para las elecciones andaluzas del 17 de mayo, encabezada por Juanma Moreno. El exjugador y campeón del mundo Carlos Cabezas figura como fichaje testimonial en el puesto 17 de la lista, en un guiño al deporte malagueño. La candidatura combina consejeros del actual Gobierno andaluz, perfiles orgánicos y jóvenes, buscando representar a todas las comarcas de la provincia. Entre los primeros puestos destacan Carolina España, Rocío Blanco y Arturo Bernal, reflejando el peso institucional del equipo.

El PP de Málaga ha aprobado en la tarde de este miércoles la candidatura con la que concurrirá a las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo.

Si bien la lista vuelve a estar encabezada por Juanma Moreno, candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Andalucía, destaca la incorporación como fichaje estrella del histórico jugador malagueño y campeón del mundo Carlos Cabezas. Su presencia es testimonial, ya que ocupará el número 17.

La propuesta, validada también por la dirección regional, combina el peso de varios consejeros de la Junta con perfiles orgánicos y jóvenes en lo que el partido define como un "equipo ganador" que busca representar a todas las comarcas de la provincia.

En los puestos de salida, el número dos será para la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, mientras que el secretario general del PP malagueño y secretario tercero de la Mesa del Parlamento andaluz, José Ramón Carmona, se sitúa como número tres.

Completan la primera línea la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, en el cuatro, y el consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, en el cinco, reflejando el peso del actual Gobierno andaluz dentro de la lista.

El relevo generacional llega de la mano de la presidenta de Nuevas Generaciones de Málaga, Jéssica Trujillo, que figura como número seis, seguida por Manuel Cardeña, Sandra Extremera y Víctor González en los puestos siete, ocho y nueve, respectivamente.

En el tramo medio de la candidatura se sitúan María José Escarcena (10), Daniel Castilla (11) y Loli Caetano (12), mientras que José María Ayala y Paloma Moreno completan los números 13 y 14.

La recta final de la lista la integran José Antonio Báez (15), Amalia Liñán (16) y Carlos Cabezas (17), que cierra una candidatura con evidente guiño al deporte malagueño.

Como suplentes figuran Inmaculada Matamoros, Juan Antonio Arrabal y María Dolores Bullón. Desde la dirección provincial del PP destacan que se trata de una lista "experimentada, diversa y pegada al territorio”, que, subrayan, “representa ampliamente a todas las comarcas malagueñas y a los intereses de los ciudadanos de la provincia".