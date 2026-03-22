Día Mundial del Agua: los embalses de Málaga resucitan y rozan el lleno tras las borrascas

Las claves nuevo Generado con IA Los embalses de Málaga alcanzan el 95,53% de su capacidad, lo que supone reservas suficientes para al menos cuatro años de consumo. Cuatro embalses (Guadalteba, Guadalhorce, Conde de Guadalhorce y El Limonero) han llegado al 100% de su capacidad tras intensas lluvias. Otros embalses, como La Concepción y La Viñuela, también rozan el lleno, marcando una recuperación tras años de sequía. El Día Mundial del Agua coincide con este escenario de recuperación, aunque expertos insisten en la importancia de la gestión sostenible debido a la vulnerabilidad de la provincia.

Los embalses de la provincia de Málaga encaran el Día Mundial del Agua con una imagen muy distinta a la de hace apenas un año. Tras un inicio de 2026 marcado por sucesivos episodios de lluvias, el conjunto de todos ellos alcanza ya el 95,53% de su capacidad, con 576,18 hectómetros cúbicos almacenados, el equivalente a, al menos, cuatro años de consumo.

La fotografía actual contrasta con la de marzo de 2025, cuando el volumen total apenas superaba los 325 hectómetros cúbicos. En apenas doce meses, las reservas prácticamente se han duplicado, consolidando un escenario de recuperación hídrica tras varios años de sequía persistente.

El dato más llamativo es el de varios embalses que ya han alcanzado el 100% de su capacidad. Es el caso del Guadalteba, Guadalhorce, Conde de Guadalhorce y El Limonero, que se sitúan en niveles máximos tras las últimas borrascas.

También rozan el lleno otros como La Concepción, al 91,94%, y La Viñuela, que alcanza el 89,96%. Este último sigue siendo clave para la Axarquía, una de las comarcas que más ha sufrido las restricciones en los últimos años.

Más rezagado se encuentra el embalse de Casasola, al 56,22%, aunque también muestra una evolución positiva respecto al año pasado. En marzo de 2025 almacenaba 22,05 hectómetros cúbicos, frente a los 12,21 actuales, condicionado por su régimen de explotación.

En términos de precipitaciones acumuladas en el año hidrológico, los registros también evidencian un periodo húmedo. La mayoría de embalses superan los 400 milímetros, con picos como los 699,30 en La Concepción o los 451,60 en La Viñuela.

La comparación con la semana anterior muestra, además, una tendencia ascendente sostenida. En apenas siete días, el sistema ha ganado cerca de cinco hectómetros cúbicos, confirmando que las aportaciones siguen activas.

Este contexto llega en un momento simbólico, el 22 de marzo, cuando se celebra el Día Mundial del Agua. La efeméride pone el foco en la gestión sostenible de un recurso que, pese a la mejoría, sigue siendo estratégico en una provincia especialmente vulnerable a la irregularidad de las lluvias. Con los 576,18 hectómetros cúbicos almacenados, explican algunos expertos, estaríamos hablando de que Málaga tiene agua para unos cuatro años como mínimo.