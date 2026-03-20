El 'tapón' de Cultura en Málaga desata la ira de los arquitectos: denuncian retrasos de dos años

Las claves nuevo Generado con IA El Colegio de Arquitectos de Málaga denuncia retrasos de hasta dos años en la emisión de informes por parte de la Delegación de Cultura. Los arquitectos aseguran que la situación provoca un grave perjuicio para la actividad profesional y genera gran desesperación entre los afectados. El colectivo atribuye el colapso a la falta de personal, la alta rotación de técnicos y la ausencia de criterios claros en la Delegación. Los arquitectos reclaman medidas urgentes para agilizar los trámites y muestran su disposición al diálogo y la colaboración institucional.

Cansados de esperar hasta dos años por un informe de la Delegación de Cultura, los arquitectos de Málaga han decidido alzar la voz contra lo que califican de colapso intolerable.

El nivel de hartazgo queda reflejado en el comunicado remitido este viernes por el Colegio de Arquitectos de Málaga, en el que denuncia el colapso de Cultura, lo que provoca retrasos de hasta dos años en los informes preceptivos para tramitar licencias urbanísticas en inmuebles con protección patrimonial.

Estos tiempos son, a juicio de la institución colegial, "a todas luces inasumibles" y chocan frontalmente con los objetivos de agilización fijados en los propios decretos de simplificación de la Junta de Andalucía.

El COA Málaga lamenta que el organismo dependiente de la Junta de Andalucía no haya puesto en marcha medidas para mejorar los plazos de tramitación ni haya atendido las solicitudes de reunión cursadas por la entidad para abordar una problemática que, sostiene, lleva demasiado tiempo causando un "grave perjuicio" a la actividad profesional.

Muchos arquitectos, subraya el colegio, se declaran directamente desesperados al no poder trabajar con normalidad por la falta de pronunciamientos administrativos.

El colectivo sitúa el origen de esta situación, entre otros factores, en una plantilla insuficiente para el volumen de expedientes, una alta rotación de técnicos y la ausencia de un criterio estable y compartido, lo que se traduce en interpretaciones dispares de la normativa aplicable.

El Colegio considera especialmente llamativo que este atasco no se reproduzca con la misma intensidad en otras provincias andaluzas y que, sin embargo, se dé de forma "preocupante" en Málaga, pese a ser uno de los principales motores económicos de la comunidad.

Ante este escenario, los arquitectos reclaman la implantación urgente de medidas que permitan revertir la situación de colapso y garantizar una tramitación más ágil y eficaz de los expedientes.

Al mismo tiempo, reiteran su disposición al diálogo y a la colaboración institucional para mejorar el funcionamiento de la Delegación de Cultura y dar respuesta tanto a las necesidades de los profesionales como a las de la ciudadanía.