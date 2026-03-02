Los malagueños atrapados en Maldivas por el cierre del espacio aéreo vuelven a España: "Nos ha costado 600 euros"

Las claves nuevo Generado con IA Un grupo de malagueños logra salir de Maldivas tras el cierre del espacio aéreo provocado por la escalada del conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos. Han pagado 600 euros para conseguir una combinación de vuelos desde Malé a Yeda y, posteriormente, a Barcelona. El grupo, parte de unos veinte españoles afectados, ha tenido que costearse alojamiento y manutención tras la cancelación de sus vuelos. La primera noche la pasaron en el aeropuerto de Malé y posteriormente se alojaron en un hotel cercano hasta encontrar una solución para regresar a España.

La malagueña Marta Andrade, su pareja y otros dos amigos han encontrado una combinación de vuelos para poder salir de las Maldivas y llegar a España tras el cierre del espacio aéreo provocado por la escalada del conflicto entre Israel y Estados Unidos frente a Irán y las posteriores represalias de Teherán contra bases norteamericanas en el Golfo Pérsico.

Este grupo de malagueños, tras pagar 600 euros, volarán del Aeropuerto Internacional Velana (MLE) en Malé al Aeropuerto Internacional Rey Abdulaziz (JED) en Yeda, ya que "es el único espacio aéreo por el que están pasando todos los vuelos".

Por último, en Yeda cogerán otro avión hasta el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. "Cuando lleguemos a Barcelona nos buscaremos la vida para volar a Málaga", explica la joven a este periódico.



Cabe recordar que la joven forma parte de un grupo de unas veinte personas españolas que viajaban juntas a Maldivas y que vieron cómo su regreso previsto a casa para el sábado quedaba en el aire tras la cancelación de sus vuelos por la situación internacional actual.

Hasta ahora el grupo ha permanecido en Malé costeándose de su bolsillo el alojamiento y la manutención.

La primera noche durmieron en el aeropuerto, pensando que la cosa sería más sencilla y ante la duda de qué hacer. Este domingo, en cambio, han pasado la noche en un hotel junto al aeropuerto.