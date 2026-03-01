Muere un joven de 19 años en un accidente de tráfico en Ardales (Málaga): cayó por un desnivel de 5 metros

Las claves nuevo Generado con IA Un joven de 19 años ha fallecido en un accidente de tráfico en Ardales (Málaga) tras caer por un desnivel de cinco metros. El accidente ocurrió a las 2:30 horas en el kilómetro 20 de la A-357, cuando un turismo se salió de la vía. Otros dos jóvenes de 20 años, conductor y copiloto, resultaron heridos y fueron trasladados al hospital Clínico Universitario de Málaga. El suceso movilizó a los servicios de emergencias, Guardia Civil de Tráfico, mantenimiento de carreteras y bomberos.

Triste suceso en Ardales, en la provincia de Málaga. Un joven de 19 años ha fallecido y otros dos chicos de 20 años han resultado heridos en un accidente de tráfico registrado esta madrugada en el término municipal de este pueblo malagueño, según ha informado el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El suceso ha tenido lugar en el kilómetro 20 de la A-357 a las 02.30 horas, cuando el Teléfono 1-1-2 ha recibido un aviso por la salida de vía de un turismo, uno de cuyos ocupantes había caído por un terraplén.

La sala coordinadora ha activado entonces al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico, a Mantenimiento de Carreteras y a los Bomberos del Consorcio Provincial de Málaga.

Fuentes de Bomberos han indicado que el accidente se ha producido cuando un turismo se ha salido de la carretera y el ocupante del asiento trasero, un varón de 19 años, ha caído por un desnivel de unos cinco metros, resultando fallecido.

Los otros dos ocupantes del vehículo, conductor y copiloto, son dos jóvenes de 20 años que han resultado heridos en el accidente y han sido evacuados al hospital Clínico Universitario de la capital malagueña.