Málaga tiembla: la provincia registra cinco terremotos en un fin de semana

Las claves nuevo Generado con IA La provincia de Málaga ha registrado cinco pequeños terremotos entre la madrugada del sábado y la del domingo. Las magnitudes de los seísmos oscilaron entre 1.5 y 2.2 grados, sin causar daños ni heridos. Los temblores se localizaron en Valle de Abdalajís, Jimera de Líbar, Alpandeire, Villanueva de la Concepción y Málaga capital. Estos movimientos sísmicos se consideran normales por la interacción entre las placas africana y euroasiática.

La tierra se ha movido cinco veces en apenas dos días en la provincia de Málaga. Entre la madrugada del sábado y la del domingo, el subsuelo malagueño ha registrado cinco pequeños seísmos, todos ellos de magnitud reducida, entre 1.5 y 2.2 grados, sin que se hayan producido daños.

Así consta en los registros del Instituto Geográfico Nacional, que monitoriza la actividad sísmica en todo el país. El primer temblor del fin de semana se detectó el sábado a las 3.19 horas en el Valle de Abdalajís. Alcanzó una magnitud de 1.8.

Apenas una hora después, a las 4.31, el suelo volvió a vibrar, esta vez en Jimera de Líbar, con una magnitud de 1.7. La actividad continuó ya entrada la tarde. A las 14.37 horas se produjo un tercer movimiento en Alpandeire, de 1.5 grados.

El más intenso del fin de semana tuvo lugar este mismo sábado en Villanueva de la Concepción, a las 18.10 horas. Alcanzó los 2.2 grados de magnitud, aunque tampoco fue perceptible para la mayoría de la población.

El último de este ciclo tuvo lugar en la madrugada del domingo, a las 3.06 horas, con un quinto seísmo localizado en Málaga capital. En este caso, la magnitud fue de 1.6. Así, esta misma mañana, a las 11.53, la web recogía un sexto movimiento, pero esta vez en el mar, en Alborán Sur, de 2.0.

Aparentemente estos seísmos están totalmente dentro de la normal interacción entre la placa africana y la euroasiática. Durante el mes de febrero se encadenaron cientos de movimientos sísmicos en el entorno de la Serranía de Ronda y Grazalema, pero los expertos aseguraron que no tenía ninguna relación con los episodios de lluvias por el paso del tren de borrascas.

A pesar de la concatenación de temblores, su profundidad y baja magnitud han evitado cualquier consecuencia relevante en superficie. No se han registrado ni daños materiales ni heridos.