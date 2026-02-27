El embalse de la Viñuela de Málaga resucita: supera el 85% de su capacidad tras casi ser considerado muerto

Imagen del embalse La Viñuela mostrando un embalsamiento de agua superior al 80% de su capacidad total. ALEX ZEA/EUROPA PRESS

Las claves nuevo Generado con IA El embalse de la Viñuela ha alcanzado el 85,5% de su capacidad, tras una recuperación notable debido a las recientes lluvias. Las reservas del embalse de la Viñuela son un 289,1% mayores que hace un año, con 104 hectómetros cúbicos más de agua. Los siete embalses de la provincia de Málaga están al 92,2% de su capacidad, sumando 556,25 hectómetros, un 224,7% más que el año pasado. Otros embalses como El Limonero, Guadalteba y Guadalhorce superan el 98% de su capacidad tras el aumento de precipitaciones.

Las consecuencias del tren de borrascas que azotó la provincia de Málaga no solo se están notando en las carreteras con el cierre de algunas debido a diferentes desprendimientos y hundimientos, también se están apreciando en los embalses malagueños con el aumento de sus reservas de manera generalizada.

Uno de los más beneficiados y que hace tan solo un año era el que más dolores de cabeza estaba dando a la población es el de la Viñuela. De estar a punto de considerarse muerto a prácticamente resucitar de la noche a la mañana. Ese es el cambio drástico que ha dado este pantano.

En cuanto a sus reservas, cabe señalar que las actuales son un 289,1% mayor a las de hace un año. En hectómetros, este pantano contiene 104 hectómetros más que a finales de febrero de 2025. Por lo que ahora se encuentra al 85,5% de su capacidad con 140,5 hectómetros.

Imagen comparativa de las reservas de agua del embalse La Viñuela en la actualidad con respecto a su situación en 2024. ALEX ZEA/EUROPA PRESS

Además, en comparación con el pasado 5 de febrero, el embalse ha ganado 46 hectómetros, ya que entonces tenía 104 y estaba al 64,3% de su capacidad.

Los siete embalses están al 92%

De esta manera, los siete pantanos de la provincia se encuentran al 92,2% de su capacidad total con 556,25 hectómetros. De esta manera, las reservas actuales son un 224,7 % mayor a las de hace un año cuando tenían 171,2.

El Limonero está al 100% de su capacidad con 14,48 hectómetros. En este caso, la Red Hidrosur de la Junta de Andalucía remarca que el volumen indicado para el embalse corresponde a situación de explotación normal. En cambio, durante el resto del año debe tener disponible un volumen de 13,79 hm3 de seguridad ante avenidas.

De cerca le sigue el de Guadalteba al 98,2% y 150,5 hectómetros y el Guadalhorce al 98% con 123 hectómetros. En ambos casos las reservas han incrementado de manera significativa en comparación al año pasado. En concreto, la subida es de 118 hm en Guadalteba y 107 en Guadalhorce.

En el caso del Conde de Guadalhorce, se sitúa al 96,9% de su capacidad total, ya que contiene 64,4 hectómetros. Esto significa que está a dos hectómetros de llegar al 100% de su volumen que es de 66,49 hectómetros.

Al 86,9% se encuentra el embalse de la Concepción. Actualmente, alberga 50 hectómetros, dos más que hace una semana y 10 más que hace un año.

Por último, como las reservas del Casasola son de 12,8 hectómetros, su porcentaje actual es de 59,1%. Cabe señalar que el volumen máximo de explotación normal del pantano es de 11,84 hectómetros entre noviembre y marzo y 15,11 entre abril y octubre. Siempre hay un volumen de seguridad adicional respecto al máximo indicado de 9,88 hectómetros en periodo de noviembre y marzo y de 6,61 hectómetros en periodo de abril a octubre.