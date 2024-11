Pablo Alborán, sobre la gestión de la DANA: "Los españoles estamos demostrando estar por encima de nuestros políticos"

Desde que hace cuatro días se produjera la peor catástrofe natural nacional de este siglo en la comarca sur de Valencia, son decenas los famosos que se han asomado a las redes sociales para dar apoyo a las víctimas, pero también para hacer una crítica de la gestión de la DANA tras los devastadores efectos que ha tenido en puntos como Alfafar, Aldaia, Algemesí o Paiporte, entre otras localidades valencianas o manchegas. La cifra de fallecidos supera los 200.

En este sentido, el malagueño ha compartido múltiples imágenes de la oleada de solidaridad que se ha visto en las últimas horas por parte de voluntarios que acudieron en masa a ayudar a los que lo necesitaban, escobón y recogedor en mano.

A estas imágenes, el artista ha añadido que "los españoles una vez más demostrando que estamos por encima de nuestros políticos, de los dimes y diretes y de la conspiración corrosiva".

"Desgraciadamente tienen que pasar desastres así para volver a creer en el ser humano, aunque los españoles, en el fondo, nunca hemos dejado de creer en nuestra solidaridad y humanidad unidos", ha sentenciado el artista, que suele tener siempre algunas palabras en desgracias humanitarias.

Además, en otro storie añadió un listado de cuentas oficiales para ayudar con una donación porque dice cree en "los españoles y su generosidad" y que "vamos a demostrarlo una vez más con todas las familias que lo han perdido todo". "No me dirijo a los políticos porque ya sabemos cómo funcioan esto... No es el momento de tirarse piedras unos a otros, es momento de actuar", zanja.

Su paisano Antonio Banderas también ha sido bastante crítico con la situación en Valencia. En otro post, el actor se ha preguntado por qué no se han movilizado más helicópteros y zapadores desde el principio, "por qué no se utilizan mejor nuestros impuestos y recursos".

En un primer mensaje ha trasmitido su "conmoción" por lo sucedido en Valencia, pero en la segunda intervención que ha hecho al respecto, ha sido mucho más crítico con la situación que se está viviendo en la Comunidad Valenciana. "Por qué no se envían a los pueblos valencianos afectados por la DANA helicópteros del ejército con comida, agua y medicina", escribía ayer en un mensaje en mayúsculas.