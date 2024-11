Antonio Banderas, crítico con la gestión de la DANA en Valencia: "¿Por qué no utilizan mejor nuestros impuestos?"

El actor Antonio Banderas ha expresado en las redes sociales su indignación por la reacción de las autoridades ante la DANA y la insuficiente movilización del ejército en Valencia para ayudar a los afectados por las inundaciones causadas por la dana en España. Ya son más de 200 los fallecidos por este temporal.



En un post publicado en sus redes sociales, el actor se ha preguntado por qué no se han movilizado más helicópteros y zapadores, "por qué no se utilizan mejor nuestros impuestos y recursos". De hecho, ha expresado que ve insuficiente movilización del ejército.



En un primer mensaje ha trasmitido su "conmoción" por lo sucedido en Valencia, pero en la segunda intervención que ha hecho al respecto, ha sido mucho más crítico con la situación que se está viviendo en la Comunidad Valenciana. "Por qué no se envían a los pueblos valencianos afectados por la DANA helicópteros del ejército con comida, agua y medicina", ha escrito en mayúsculas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Antonio Banderas (@antoniobanderas)

Así, ha lanzado varias preguntas al aire: "¿Por qué no se utilizan mejor nuestros impuestos y recursos? ¿Por qué?". El mensaje del actor ha generado cientos de likes y mucho apoyo por parte de sus seguidores que piensan como él.



"Todo mi apoyo y solidaridad a los afectados. Mi más sentido pésame y toda la fuerza en estos duros momentos para familiares y allegados de las numerosas víctimas de esta terrible tragedia", ha añadido Banderas, junto a imágenes del suceso, con un crespón negro en señal de luto.