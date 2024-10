Salado reclama al ministro Óscar Puente mejorar la movilidad en Málaga: "No escucha, me tiene bloqueado"

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha instado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a que "dé prioridad" a las necesidades de la provincia en esta materia. "Confío en que compartir coche no sea la única propuesta del Ministerio para mejorar la movilidad en Málaga", ha apuntado.

Salado se ha referido a unas declaraciones que ha realizado el director general de Tráfico (DGT), Pere Navarro, en las que ha afirmado que es consciente de que algunas ciudades, como Málaga, están "al límite de su capacidad" para acoger el volumen de vehículos que transitan por sus carreteras y ha pedido que a los ciudadanos que compartan coche.

En este sentido, ha criticado que la comunicación con el Ministerio de Transportes y con el responsable del mismo, Óscar Puente, no es especialmente directa. "Sabéis que el ministro Óscar Puente no nos escucha. A mi concretamente me tiene bloqueado en Twitter; un arrebato infantil impropio de su cargo", ha recalcado el presidente de la Diputación de Málaga en declaraciones a la prensa.

Salado ha manifestado que si el ministro "realmente tenía dudas de lo urgente que es el tercer carril en la A7 y otras medidas para mejorar la movilidad en la provincia de Málaga, que escuche a su alto cargo y dé prioridad, de una vez por todas, a las necesidades de la provincia".

En cuanto a la referencia que el director de la DGT realizó sobre la necesidad de utilizar más los trenes de cercanías, el presidente de la Diputación ha recordado que la de Málaga es la red más rentable de España, "pero que hace años que el Gobierno no invierte ni en mantenimiento ni en su ampliación".

Líneas de cercanías

Málaga es, con 69 km entre las dos líneas, una de las conurbaciones urbanas con menos km de cercanías, muy lejos de Barcelona (615 km) y de Madrid (370), pero también de territorios como Asturias (369), Valencia (323) o Sevilla (con más de 200).

El presidente ha reclamado más agilidad, después de que hayan transcurrido cuatro meses entre una reunión política y la primera reunión técnica. “Los problemas son acuciantes y hay que poner en marcha ya las primeras medidas”, ha asegurado.