El calvario de la familia de Francisco, desaparecido desde hace un año en Alameda: "No queremos que lo olviden"

En la voz de Dolores Cortés solo quedan resignación y rabia. Su cabeza no le da a entender cómo puede llevar un año sin recibir ni una pista del paradero de su hermano Francisco, que lleva desaparecido desde el pasado 27 de junio de 2023. "No podemos más, no nos informan, no nos dicen nada", lamenta la mujer.

Aquel día, su familia lo vio por la mañana. También algunos vecinos aseguraron haberlo visto cuando caía la tarde paseando, acompañado de alguno de sus perros. La realidad es que más allá de la mochila que llevaba aquella jornada en la que se le vio por última vez con vida y que se encontró tres días después de su desaparición, no han hallado ninguna pista más al respecto.

Dolores Cortés reconoce con firmeza que su hermano estaba muy metido en un "mundo complicado", el de la drogadicción, pero que era un hombre que "no se metía con nadie" y que nunca daba problemas. "No se separaba de nosotros, aunque vivía solo desde que se separó, siempre venía por las mañanas para que le diésemos para tabaco, pero el día 28 no vino, ahí vimos que algo pasaba y su sobrino puso la denuncia", declara la mujer.

Tres días después de perderle el rastro, apareció la mochila que Cortés llevaba encima. En su interior, su documentación, algo de dinero en efectivo que había sacado del banco el día 27 y metadona. La droga era su gran enemiga desde hacía, por lo menos, treinta años.

El lugar donde apareció aquella mochila no termina de convencer a la familia, que había pasado por allí en varias ocasiones buscando a Francisco. Sospechan que pudo ser colocada por alguien, pues "estaba a la vista". "Nosotros no podemos señalar a nadie, pero cada vez estoy más convencida de que alguien le dio un mal golpe y así quitaron a mi hermano de en medio, si hubiera tenido un accidente hubiera aparecido en alguna parte", dice su hermana.

De la misma forma, una semana después de perderle el rastro a su hermano, hallaron a su perro. Pese a que tenía dos, al parecer, aquel día solo acabó acompañándole uno de ellos. Según declaró en el momento del hallazgo la hermana del desaparecido, el can venía limpio, sin síntomas de haber estado perdido en el campo, en el caso de que su dueño hubiese tenido un accidente. "Daba la sensación de que había estado encerrado y que luego lo soltaron", contaba entonces la hermana del desaparecido, que quiere que la situación acabe cuanto antes, porque es un "sinvivir".

"Mi hermano vivo no está. Queremos que aparezca, es lo único que pedimos. No sé dónde, pero solo pido ayuda a todo el mundo para encontrarlo y poner fin a este sufrimiento que tenemos toda la familia, los días pasan y no hay manera", dice Dolores, tras casi un año sin noticias de su hermano

Cree que alguien debió pelearse con su hermano, pero asegura que ve "imposible" un supuesto ajuste de cuentas, como bien declaró en su entrevista a EL ESPAÑOL de Málaga el año pasado. "Es que siempre pagaba todo lo que compraba. Cobraba 480 euros y si compraba sus litronas todos los días, cuando cobraba le pagaba a la muchacha, así era con todo. Es por eso por lo que al día 12 o 13 del mes ya venía a pedirnos dinero, pagaba en cuanto cobraba", contaba entonces.

La rutina de Francisco cada mañana era acudir a la casa familiar, comer con sus hermanas y bañarse. Residía a las afueras del pueblo, dentro de una nave, donde contaba con una caravana. No quiso quedarse en casa cuando falleció su madre para alejar a sus hermanas de sus adicciones.

Dolores está agradecida por su apoyo a la Guardia Civil, porque sabe que "no paran"; pero dice "necesitar más información", un soplo de aire fresco que les permita respirar en este calvario que la vida les ha hecho pasar. "Quiero que quede constancia que no nos olvidamos de él. No es un perro, no es un animal, es una persona. No puede quedar en el olvido", zanja Dolores.

Desde SOS Desaparecidos ponen a disposición dos teléfonos de contacto disponibles las 24 horas del día para todos aquellos que puedan saber algo de su paradero: 649952957 y 617126909. También disponen de correo electrónico: info@sosdesaparecidos.es. El Ayuntamiento de Alameda y la Guardia Civil también estarán dispuestos a atender cualquier información al respecto.