Un mes sin rastro de Francisco, vecino de Alameda (Málaga): "Esto es un sinvivir"

Ya ha pasado un mes desde que a Francisco Cortés Cano, un vecino de 65 años del municipio malagueño de Alameda, se lo tragara la tierra. Era martes, 27 de junio, cuando su familia lo vio por última vez. Sin embargo, algunos vecinos aseguran haberlo visto cuando caía la tarde de la misma jornada, acompañado de sus dos perros.

La voz de alarma la daba el Ayuntamiento de Alameda en su página oficial de Facebook, donde publicaron una imagen del anciano con el objetivo de hallar algún tipo de pista sobre su paradero. Las altas temperaturas y la edad avanzada de Cortés hacían que cada minuto pasaba contara con vital importancia.

Dolores Cortés, su hermana, reconoce estar desesperada ante estos hechos. Reconoce con firmeza que su hermano estaba muy metido en un "mundo complicado", el de la drogadicción, pero que era un hombre que "no se metía con nadie" y que nunca daba problemas. "No se separaba de nosotros, aunque vivía solo desde que se separó, siempre venía por las mañanas para que le diésemos para tabaco, pero el día 28 no vino, ahí vimos que algo pasaba y su sobrino puso la denuncia", declara la mujer.

Tres días después de la desaparición, apareció la mochila que Cortés llevaba encima. En su interior, su documentación, algo de dinero en efectivo que había sacado del banco el día 27 y metadona, su gran enemiga desde hace treinta años. Dolores está convencida de que esa mochila se colocó allí, pues algunos familiares pasaron previamente por la zona buscando a Francisco y no la vieron. "Estaba a la vista", manifiesta.

De la misma forma, una semana después de perderle el rastro a su hermano, hallaron a su perro. Pese a que tenía dos, solo acabó acompañándole uno de ellos. "Venía limpio, no parecía haber estado en el campo como si hubiese sufrido un accidente. Daba la sensación de que había estado encerrado y que luego lo soltaron", declara la hermana del desaparecido, que quiere que la situación acabe cuanto antes, porque es un "sinvivir".

Su hermana no cree que se trate de una desaparición voluntaria, especialmente porque no ha cobrado el paro, como solía hacer cada día 10 del mes. "Su rutina por las mañanas era venir a casa, comer con nosotras y bañarse. Él vivía fuera del pueblo en una nave, donde tenía una caravana, porque como estaba metido en ese mundillo no quiso quedarse en casa cuando falleció nuestra madre", lamenta Dolores.

¿Y un ajuste de cuentas? Dolores lo niega rotundamente. "Es que siempre pagaba todo lo que compraba. Cobraba 480 euros y si compraba sus litronas todos los días, cuando cobraba le pagaba a la muchacha, así era con todo. Es por eso por lo que al día 12 o 13 del mes ya venía a pedirnos dinero, pagaba en cuanto cobraba. Su entorno de amigos dice no saber nada. Es insufrible esto y estamos locos por saber algo", pronuncia, a la par que reconoce estar agradecida con el apoyo de la Guardia Civil y del pueblo, que ya ha realizado varias batidas para encontrarlo.

Desde SOS Desaparecidos ponen a disposición dos teléfonos de contacto disponibles las 24 horas del día para todos aquellos que puedan saber algo de su paradero: 649952957 y 617126909. También disponen de correo electrónico: info@sosdesaparecidos.es. El Ayuntamiento de Alameda y la Guardia Civil también estarán dispuestos a atender cualquier información al respecto.

