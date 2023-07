Málaga es la cuarta provincia de España donde se denuncian más desapariciones de mayores de edad

Aunque no consta en el listado de SOS, en el Ayuntamiento de Alameda denunciaron hace unos días la desaparición de uno de sus vecinos, Francisco Cortés Cano. Este anciano se encuentra desaparecido desde el martes, 27 de junio. Desde entonces, su familia no sabe nada de él. Al parecer, un vecino lo vio acompañado de sus perros a las ocho y media de la tarde del día de la desaparición a la altura del "parque de las ollas" del municipio y "dirección las casitas". Le saludó como siempre y el desaparecido le explicó que iba a dar una vuelta con sus perros, pero que siguió su camino. Hasta el momento no hay novedades de su paradero.