El Ayuntamiento de Málaga 'tranquiliza' a los cofrades ante la incertidumbre por calle Carretería

Calle Carretería sigue siendo uno de los puntos calientes a apenas dos semanas de la celebración de la Semana Santa. El 9 de marzo se aseguraba que la vía estaría transitable para el paso de los tronos. Sin embargo, las lluvias de los días pasados han obligado a parar o ralentizar las obras. Así, desde el Ayuntamiento confirman que "en estos días se va a seguir trabajando para hacer las labores necesarias para el cierre".

Por otro lado, cuando se confirmó que Carretería estaría lista, nadie esperaba que el paro del transporte pudiera afectar a las obras. La huelga convocada por Plataforma comenzó el lunes 14 de marzo y dos semanas después se ha notado la bajada en la recepción de materiales. En ese sentido, ha habido días en los que las obras han estado paradas, pero recientemente ha habido avances.

Fuentes municipales confirman a EL ESPAÑOL de Málaga que están consiguiendo camiones para la necesaria recepción de materiales: "El domingo no teníamos soluciones aún, pero el lunes por la mañana ya conseguimos dos" vehículos para surtir el trabajo.

Del mismo modo, indican que se cuenta "con una cuba para rellenar" las partes que aún lo requieren. Por ello, desde el Ayuntamiento se afirma que "lo que necesitamos es tranquilidad, pero podemos cerrar para que pueda pasar la Semana Santa". Para que el final sea feliz debe mantenerse este escenario actual y conseguir que durante esta semana, de forma continuada, se pueda surtir de zahorra a la obra.

Así, hoy los problemas no están ya en las complicaciones que surgieron por la presencia de una hinca procedente de los tubos que transportan aguas pluviales procedentes del colector histórico de Carretería-Álamos y que proceden del arroyo del Calvario y de calle de la Victoria. Los problemas vienen, en definitiva, por la falta de suministros y las lluvias.

Cofradías sin Carretería

La primera hermandad en decidir no pasar por Carretería fue la Pollinica. Los primeros indicios que no daban total seguridad fueron suficientes para que la cofradía de los niños no quisiera arriesgarse. De cualquier modo, la decisión de esta hermandad no afectaba a las demás de su día.

Otra hermandad que ha declinado pasar por esta vía es la de los Gitanos, que prefiere no transitar en una zona sin público como la Tribuna de los Pobres. Este cambio tampoco afectaría de manera directa a otras cofradías del Lunes Santo.

Sin embargo, en el seno de algunas hermandades sigue existiendo el temor a un último retraso y que, a última hora, Carretería no pueda utilizarse para el transitar de los tronos. Las hermandades del Martes Santo tienen un plan B que podrán activar en cualquier momento, ya que existe el consenso de las corporaciones.

El gran problema se crearía el Jueves Santo, ya que hace pocos días la Congregación de Mena anunció que volvería a pasar por calle Carretería. El acuerdo el Jueves Santo se antoja complicado tanto para el escenario con las obras terminadas como en el contrario.

