Carretería estará lista para Semana Santa: sin aforamientos, pero con la Tribuna de los Pobres inacabada

La Semana Santa de Málaga del año 2022 podrá contar con Carretería para los itinerarios procesionales. Así lo ha comunicado el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, a los hermanos mayores reunidos en la Agrupación de Cofradías durante la tarde del miércoles. En ese encuentro, al que han asistido el delegado del área de Urbanismo, Raúl López y Javier Pérez de la Fuente, se ha explicado que la fase actual en la que se encuentra la intervención cuenta a su vez con tres subfases. Tanto la parte norte como la central, que irían desde Postigo de Arance hasta la propia Tribuna de los Pobres, estarían listas para la fecha señalada.

En el caso de que no pudiera darse la culminación definitiva de la obra, se haría "algún tipo de actuación provisional". "Contando con que la parte más al norte estará terminada, se garantiza el recorrido cofrade hasta Puerta Nueva", ha subrayado De la Torre. El único entorno que no daría tiempo a verse completado sería el correspondiente a "la parte más baja": "Desde Puerta Nueva hasta Cisneros, las calzadas no podrían usarse, pero sí las aceras, aunque ahí no hay recorrido cofrade necesario por lo que se garantiza la continuidad".

En este sector central que ha descrito es donde se han producido todas las complicaciones existentes. Según explica el alcalde, se trata del epicentro en el que se ubica una hinca procedente de los tubos que transportan aguas pluviales procedentes del colector histórico de Carretería-Álamos y que proceden del arroyo del Calvario y de calle de la Victoria. Este inconveniente ha sido el que ha estado retrasando las obras: "Este desagüe es visible en el muro del margen izquierdo del Guadalmedina. Las lluvias que se produzcan durante esta etapa que queda hasta Semana Santa condicionarán que esté más o menos terminado; en el caso de no lograrlo, se aplicará una solución provisional".

Por lo tanto, Carretería, arteria principal a la hora de vertebrar los recorridos procesionales, estará habilitada tanto para el paso de las procesiones como el acceso del público. No así la rehabilitación de la Tribuna de los Pobres, según han confirmado fuentes de la Agrupación, este icónico punto estaría culminado en solo dos tercios del total.

