El Costa del Sol Málaga tira de oficio en defensa para ganar al colista (24-33)

Decir que el nivel de la Liga Guerreras Iberdrola ha subido el nivel de competitividad no es una frase al aire. El Costa del Sol Málaga sudó, y de lo lindo, para llevarse los dos puntos de la pista del Lonzamas Cícar Lanzarote (24-33), el actual colista de la competición. Aunque el resultado no lo muestre así. 15 minutos brillantes de la segunda parte sirvieron para brindar una victoria que llevó más trabajo de lo que indica el marcador, en la que las jugadoras de Suso Gallardo supieron corregir errores y superar momentos con numerosas interrupciones que ensuciaban el ritmo.

El Costa del Sol Málaga se sintió cómodo en el inicio del partido con un parcial favorable de 2-4 en el minuto 5. El juego en ataque demostró ser muy fluido, ágil de lado a lado y rápido en cada pase para situar instantes más tarde el partido en un 4-9 (cinco goles de Isa Medeiros). Todo iba bien. Virginia Fernández frenó en seco a las rivales y la defensa rindió provocando numerosas faltas en ataque. Las Panteras estaban muy juntas y no dejaron espacios para penetrar. Hasta el minuto 17 todo iba bien (5-10).

Sin embargo, los cambios no aportaron la frescura que necesitaba el equipo. La línea pasó a defender más atrás y el ataque se cortocircuitó con numerosas pérdidas. Desde entonces, el Zonzamas fue haciéndose grande y confiando en sus posibilidades. Cada posesión canaria se convertía en gol y cada opción de las malagueñas acababa en parada o en recuperación rival. Así que la ventaja se fue recortando hasta llegar al descanso con un 12-14 cuando la ventaja había llegado a los seis tantos.

Es más, la vuelta a la pista no fue mejor. Las locales empataron el partido a 15 en el minuto 32. No obstante, las Panteras tiraron de garra y de oficio para volver a distanciarse con tres goles de diferencia gracias a Isa Medeiros, Rocío Campigli y Silvia Arderius. Aunque no fue fácil ampliar la ventaja. Lo que sí les resultó fácil fue encontrar a la pivote argentina y a la extremo brasileña, jugadoras puntales en esta segunda parte. Y no suficiente con eso, Talita Alves recibió una tarjeta roja por golpear a una rival. Por lo que nada intuía ser fácil y todas estas complicaciones llevaron al empate a 24 en el minuto 48.

Sin embargo, la identidad malagueña no estaba completamente perdida y en cuanto la defensa empezó a trabajar el ataque volvió a funcionar de inmediato (24-29). A partir de ahí, la diferencia solo hizo crecer. Volvió ese vendaval que aún mantiene al equipo en las posiciones más altas de la Liga. Atrás robaban y delante golpeaban el contraataque. Por lo que el Lanzarote bajó los brazos y el resultado acabó siendo de 24-33.

Así que las Panteras han recuperado la normalidad en la clasificación y ya cuentan con los 16 partidos que las dejan en la cuarta posición. Aunque el Atlético Guardés es quinto y tiene un encuentro bueno. ¿La nota positiva? El Costa del Sol Málaga tiene de aquí en adelante un calendario más "agraciado" para seguir escalando posiciones.

FICHA TÉCNICA

Zonzamas Cícar Lanzarote 24 (12+12): Sánchez (portera), Roger (6), De León (-), Sánchez (2), Reyes (7), Alonso (2), Molina (6) – siete inicial – Mazaira (pt), Santana (-), Hernández (-), Martín (-), Bermudo (1).

Costa del Sol Málaga 33 (14+19): Virginia Fernández (portera), Isa Medeiros (8), Paula García (1), Estela Doiro (4), Espe López (2), Talita Alves (3) Laura Sánchez (1) – siete inicial – Merche Castellanos (pt), Almudena Gutiérrez (-), Sole López (10), Rocío Campigli (3), Carla Barranco (-), Silvia Arderius (1).

Árbitros: Roland Sánchez y Josep Millán. Excluyeron por las locales a De León y Roger; y por las visitantes a Almudena Gutiérrez y Espe López. Expulsaron a Talita Alves.

Parciales cada 5': 2-3, 4-6, 4-9, 6-11, 9-13, 12-14 – descanso – 15-17, 18-20, 21-24, 24-26, 24-31, 24-33.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 14 de la Liga Guerreras Iberdrola disputado en el Pabellón Municipal de San Bartolomé (Lanzarote).

