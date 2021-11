Dani Pérez: "Si los militantes quieren, Pepe Bernal será importante en el PSOE de Málaga"

Este fin de semana se celebra el 14 Congreso Regional del PSOE de Andalucía. En él, Juan Espadas será el gran protagonista de puertas para afuera: será proclamado como secretario general de los socialistas andaluces y Pedro Sánchez lo apoyará este domingo.

Pero no será el único. Con el Congreso Provincial del PSOE de Málaga a poco más de un mes, Dani Pérez ha tenido que trabajar mucho en estos días. Presentó su precandidatura, que será oficial el lunes, a secretario general del PSOE de Málaga. Semanas de negociaciones que han dejado a Pérez con la candidatura más fortalecida que nunca.

Durante estos días de reuniones, negociaciones y trabajo, Daniel Pérez ha conseguido aunar esfuerzos y apoyos en torno a sí. Antiguos susanistas, sanchistas de pura cepa y espadistas de reciente cuño se han unido en torno a él para conseguir una candidatura que, si no es de consenso por la competencia del alcalde de Ojén, José Antonio Gómez, sí recoge la mayoría de sensibilidades de la formación.

Había quien empezaba a pensar que no iba a dar el paso. ¿Los rumores y movimientos internos le han hecho dudar en algún momento?



Llevo meses en un proceso de escucha activa en el que he podido conocer en profundidad las necesidades de nuestro partido para afrontar el futuro con garantías. Una vez culminado ese proceso, tras la petición de muchos compañeros para que diera un paso al frente, creí que era el momento de presentarme a la secretaria general, en un proyecto de consenso, unión y dialogo, con el municipalismo, el feminismo y el ecologismo como seña de identidad.

En alguna conversación usted ha afirmado que “las familias ya no existen” en el PSOE de Málaga. Sin embargo, desde el propio partido se han encargado de mostrar esas divisiones en estas últimas semanas. ¿Se siente con capacidad para coser esas diferencias?

Es mi objetivo: unir al partido, contar con todos y todas sin mirar etiquetas, ni del pasado ni actuales. Mi candidatura es la del PSOE de Málaga; quiero que todos los socialistas malagueños se sientan representados en ella.

Es pronto para hablar de nombres, decía recientemente, pero, ¿por qué ya se sabe que Pepe Bernal será secretario de organización?

Efectivamente, es pronto para hablar de nombres. Yo he anunciado mi candidatura a la secretaría general del PSOE de Málaga, que será oficial el lunes 8 de noviembre como marca el calendario. Cuando llegue el congreso, el 12 de diciembre, se conocerán los nombres que me acompañarán si recibo la confianza de la militancia. No nos adelantemos a los tiempos que marca el proceso. Si le diré que Pepe Bernal es un compañero de una gran valía que estoy seguro de que, si así lo quiere la militancia, va a tener un papel importante en el futuro proyecto.

Su lema: el impulso del cambio. Sin embargo, su bagaje previo nos lleva a comprobar que es parte del aparato del partido desde su juventud. ¿En qué consiste el cambio?

Estoy muy orgulloso de llevar 22 años militando en el PSOE y de haber desempeñado diferentes responsabilidades políticas. Ahora aspiro por primera vez a la máxima responsabilidad que puede alcanzar un militante socialista. Y lo hago convencido de que hay que hacer cambios y abrir una nueva etapa en mi partido con un proyecto integrador, municipalista, feminista y de progreso. Un proyecto conectado con los de Pedro Sánchez en España y Juan Espadas en Andalucía que nos permita liderar el futuro de nuestra provincia.

¿Son más complicadas las negociaciones con los de dentro que con otros partidos?

Creo firmemente en el diálogo, el acuerdo y el consenso, tanto dentro como fuera de la organización. Quiero destacar la voluntad de diálogo y la altura de miras que están demostrando mis compañeros en este proceso del que va a salir un PSOE más fuerte y unido.

Casi todos los grandes nombres del partido le han mostrado su apoyo… Parece que el alcalde de Ojén se va a quedar sin nadie a quien llamar, ¿habrá votación?

Respeto absoluto a los compañeros que decidan aspirar a la secretaría general. Somos el partido más democrático de España. Si finalmente hay primarias será bueno para la organización. La militancia va a tener la palabra y el PSOE de Málaga va a salir fortalecido de este proceso.

Ruiz Espejo estuvo hasta última hora jugando con su fuerza (recordemos que ganó las primarias apoyando a Susana Díaz), ahora Espadas lo acoge en su ejecutiva regional. ¿Conocía la decisión de José Luis antes de que fuera pública?

Quiero agradecer a José Luis su excelente trabajo durante estos cuatro años en los que se ha tenido que enfrentar a uno de los momentos más duros que se recuerdan, la pandemia del COVID. Agradezco también su generosidad y altura de miras, su trabajo por la unidad y el acuerdo. Es un acierto que Juan Espadas vaya a contar en su equipo con una persona de su valía.

Si nos centramos en el Ayuntamiento, ¿por qué cree sería bueno que usted, como secretario general, ocupase también el primer puesto en la lista por Málaga?

Ya me lo han oído, creo que es una fortaleza ser secretario general y candidato a la Alcaldía. En 2019 nos quedamos muy cerca de gobernar Málaga. A las próximas municipales vamos a llegar con un PSOE renovado, más fuerte y que hace una apuesta clara por el municipalismo frente a un PP de Paco de la Torre con un proyecto ya agotado.

¿Cree que su liderazgo en el partido se vería afectado si, como dice alguna encuesta, no sólo no mantiene, sino que retrocede en su resultado electoral?

Creo que estamos más cerca de la Alcaldía de Málaga que nunca. Así lo puedo contrastar cuando piso los barrios de Málaga, absolutamente abandonados por la gestión de Paco de la Torre. El cambio político en la ciudad es imparable. Y en eso estamos trabajando sin dejarnos deslumbrar por otra cuestiones interesadas.

¿Qué significa Sánchez en el PSOE contemporáneo?

Pedro Sánchez es el referente del socialismo contemporáneo en nuestro país, de la misma forma que antes lo fueron José Luis Rodriguez Zapatero y Felipe González. El PSOE es el gran partido de España, el que ha llevado a cabo las grandes transformaciones y los grandes avances de nuestro país y también de nuestra comunidad, Andalucía. Por eso, confío plenamente en el saber hacer del presidente del gobierno, así como del que será el próximo presidente de la Junta de Andalucía, Juan Espadas.

