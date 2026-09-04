La hazaña de Alicia y Diego, los campeones del mundo de Cálculo Mental con 7 y 9 años: hacen 70 cuentas en 5 minutos

Las claves

Las claves Generado con IA Alicia y Diego Fernández, de 7 y 9 años, ganaron el Mundial de Cálculo Mental 2026 en Panamá, resolviendo cerca de 70 operaciones en menos de cinco minutos. Ambos hermanos, naturales de Collado Villalba, representaron a España entre más de 1.000 niños de 21 países, usando únicamente un ábaco japonés. Diego obtuvo la distinción 'Grand Champion' en su categoría; los hermanos entrenan cuatro horas semanales entre clases y deberes en casa. Se prepararon resolviendo unas 10.500 operaciones cada uno durante el mes previo y ya dominan divisiones, multiplicaciones y aprenderán raíces cuadradas este año.

"Cuando llegó el primer puesto y dijeron mi nombre, lloré de la emoción", cuenta Alicia Fernández. Tiene siete años y, junto a su hermano Diego, de nueve años, son ganadores del Mundial de Cálculo Mental 2026 celebrado el pasado 26 de julio en Panamá.

Contestan a la llamada de Madrid Total, todavía con emoción contenida. Junto a una alumna de Almería, estuvieron representando a España en el país americano en una competición donde había más de 1.000 niños de 21 naciones como Venezuela, República Dominicana, Uzbekistán, Indonesia, Malasia, China, India, Bangladesh, Rusia y México, entre otros.

Naturales del municipio madrileño de Collado Villalba, quedaron primeros cada uno en su respectiva categoría, al resolver cerca de 70 operaciones aritméticas en menos de cinco minutos, con la única ayuda de un ábaco japonés.

El mayor, Diego, además obtuvo la calificación de 'Grand Champion', la máxima distinción de su categoría. "Fui al de Madrid hace dos años y gané el primer puesto. Pero este año el de Panamá nos ha salido mejor", cuenta.

"Estábamos un poco nerviosos cuando nos tocaba la prueba, pero con la energía que tuvimos lo hicimos genial", añade su hermana Alicia.

Cuatro horas a la semana

Diego fue el primero en empezar a interesarse por el cálculo mental. Fue cuando sus padres decidieron apuntarle hace dos años a una extraescolar que cursaba su colegio, el Gredos de San Diego de Guadarrama: Aloha Mental Arithmetic.

"Vimos que existía esta oportunidad y decidimos meterles porque pensábamos que estaba muy bien y les daba mucha soltura. Pero no esperábamos que fuera a dárseles tan bien. Ha sido una sorpresa", cuenta Juan Diego Fernández, el padre de los menores. "Yo soy informático y mi mujer enfermera. Ninguno somos mucho de matemáticas".

Alicia y Diego, los dos ganadores de Collado Villalba. Cedida

Se trata de un programa dirigido a niños de entre 5 y 13 años, que nació en Malasia en el año 1993. Son dos horas de clase a la semana en las que se recupera el ábaco para practicar el cálculo con ejercicios que se mezclan con dinámicas de juego.

El objetivo es potenciar habilidades como la atención, la concentración, la memoria fotográfica o la creatividad. A estas se suman otras dos horas semanales de deberes en casa.

Anualmente, Aloha Mental organiza un campeonato mundial que celebra cada edición en un lugar diferente del mundo. Este año el elegido fue Panamá. "Fue muy emocionante", dice Diego. "Nos fuimos también a visitar Costa Rica. Y cuando ganamos, estuvimos celebrando todo el día: fuimos a la piscina, a comer...", añade Alicia.

Para prepararse para la prueba, los dos hermanos realizaron durante el mes de julio, al comienzo de las vacaciones de verano, cerca de 10.500 operaciones aritméticas cada uno. "Hacíamos cinco fichas al día de unas 70 operaciones. Acabamos un poco cansados, pero nos gusta mucho", dice Diego.

Diego y Alicia junto con su profesora del programa, Ana Isabel Suárez, en el campeonato. Cedida

Ambos están en niveles distintos, pero ya hacen cuentas como divisiones y multiplicaciones. Este año comenzarán con las raíces cuadradas.

"Ellos lo viven como si fuera un Mundial de Fútbol. Para nosotros es un orgullo y nos sentimos superfelices, sobre todo por ellos, porque cuando les ves recoger el premio y lo contentos que se ponen, eso para nosotros es lo más bonito que hay", cuenta.

Aun a su corta edad, ambos campeones tienen una idea de lo que les gustaría ser "de mayores": biólogo y doctora. "Aunque también me gustaría ser profesor de deporte", matiza Diego, puesto que su otra gran pasión es la natación. Alicia, por su parte, también realiza patinaje artístico.

Ahora, tienen la vista puesta en la vuelta al cole, para la que tan solo quedan unos pocos días. Y luego tendrán que prepararse para el siguiente campeonato: la Euro Cup en octubre en el Terra Mítica de Benidorm.