Suecia marca las normas: las regletas tradicionales que usas en casa dicen adiós para ceder el testigo a las nuevas de 'Lego'

Las claves

Las claves Generado con IA Una empresa sueca ha desarrollado regletas modulares que funcionan como piezas de Lego, permitiendo reorganizar conexiones eléctricas de forma eficiente. El sistema, presentado por Moduel en el CES de Las Vegas 2026, incluye módulos de corriente, puertos USB-C y control inteligente compatible con asistentes de voz y el estándar Matter. Estos módulos permiten reducir la acumulación de cables y adaptadores en salones y escritorios, facilitando una distribución ordenada según las necesidades del hogar. La propuesta no sustituye los enchufes tradicionales, sino que reorganiza el uso de la electricidad y refleja la tendencia hacia hogares más conectados y adaptables.

Las regletas acumuladas detrás del televisor, los cargadores ocupando todos los enchufes y los alargadores cruzando el salón forman parte de la imagen habitual de muchos hogares.

Ahora, un sistema modular desarrollado en Suecia plantea una alternativa basada en enchufes ensamblables como Lego que permiten reorganizar las conexiones eléctricas de forma más eficiente.

El sistema ha sido desarrollado por la empresa sueca Moduel y fue presentado en enero de 2026 durante el CES de Las Vegas, una de las principales ferias tecnológicas del mundo.

Una regleta con enchufes Europa Press.

La propuesta funciona mediante módulos independientes que se conectan entre sí e incorporan compatibilidad con Matter, puertos USB-C de 30 W y control mediante asistentes de voz como Alexa, Google Home o Apple HomeKit.

La idea parte de un enchufe convencional de pared. A partir de ahí, el usuario puede añadir módulos de corriente, carga USB-C o control inteligente y llevar la alimentación eléctrica hasta el punto exacto donde necesita conectar un dispositivo, sin necesidad de instalar nuevos enchufes ni realizar obras, según publica la web Indux.

Menos cables

En un salón, donde se suele concentrar televisión, router, altavoces y cargadores de móviles, este tipo de sistema permite reducir la acumulación de regletas y adaptadores detrás de los muebles.

En lugar de varias bases conectadas entre sí, los módulos pueden distribuirse de forma más ordenada según las necesidades de cada zona de la vivienda.

En escritorios instalados en dormitorios o salones, el sistema permite combinar tomas eléctricas y puertos USB-C en un único recorrido, evitando la acumulación de cargadores y transformadores habituales en las mesas de trabajo domésticas.

Además del control manual, algunos módulos pueden gestionarse desde aplicaciones móviles o mediante asistentes de voz gracias a la compatibilidad con Matter, el estándar impulsado por las principales compañías tecnológicas para integrar dispositivos del hogar conectado.

La regleta Edge ChangZhou University El Androide Libre

El auge de este tipo de soluciones coincide con la expansión de los hogares conectados y de los dispositivos domóticos.

Fabricantes tecnológicos y empresas de electrónica de consumo están incorporando funciones como protección frente a sobrecargas, control remoto y puertos USB integrados en sistemas eléctricos domésticos.

La propuesta de Moduel no sustituye a los enchufes empotrados tradicionales, sino que reorganiza el uso de la electricidad a partir de ellos.

El objetivo es reducir el número de regletas visibles, adaptadores y enchufes inteligentes independientes que suelen acumularse en salones, dormitorios y zonas de trabajo.

La implantación de estos sistemas en miles de hogares suecos refleja el crecimiento de un mercado centrado en soluciones eléctricas modulares, conectadas y adaptables a viviendas con cada vez más dispositivos electrónicos.