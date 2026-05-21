Ya ha entrado en vigor: la nueva beca para estudiantes que hagan oposiciones de hasta 1.400 euros al mes

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno ha puesto en marcha una nueva beca de hasta 1.400 euros al mes para opositores a cuerpos superiores de la Administración. La beca busca igualar el Salario Mínimo Interprofesional y ayudar a los estudiantes a centrarse en la preparación de oposiciones sin depender de su situación económica. Podrán solicitarla opositores del Grupo A1, como jueces, fiscales, inspectores de Hacienda y administradores civiles, que cumplan requisitos como renta baja y buena nota media. El proceso de solicitud será telemático y estará abierto entre mayo y junio, requiriendo documentación de renta familiar y expediente académico.

El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha publicado el nuevo plan de becas para todos los jóvenes que se encuentren preparándose las oposiciones. El objetivo de dicha normativa es poder otorgar a los estudiantes un mayor apoyo económico que les ampare durante el período en el que se están preparando para dichos exámenes estatales.

Ante la complicación que tienen muchas personas a la hora de compaginar dichos estudios con sus trabajos para poder financiarse dichos exámenes, el Gobierno ha publicado estas nuevas becas. No obstante, pese a que esta nueva prerrogativa ya esté en vigor, todos los solicitantes deberán cumplir unos requisitos mínimos.

Dichas becas se proponen con el objetivo de igualar el Salario Mínimo Interprofesional de los alumnos para ayudar a que los estudiantes puedan centrarse en las oposiciones sin depender de su situación económica.

Por lo tanto, las ayudas podrán extenderse hasta los 1.400 euros al mes mantenidos durante cuatro años. Cabe destacar que, del mismo modo, estas becas solo podrán ser solicitadas por los opositores a cuerpos superiores de Administración por la duración, extensión y dificultad de la preparación con respecto a otras ramas.

Otra de las razones que busca el Gobierno es favorecer a la igualdad entre los estudiantes sin importar su nivel socioeconómico. Se pretende conseguir que cualquier persona pueda acceder a los puestos más elevados del Estado sin depender de la renta de sus familias para no lastrar sus opciones personales.

Por ello, las becas tienen la premisa de garantizar una manutención mínima a los solicitantes para que puedan cubrir diversos gastos como vivienda, alimentación, material de estudio, etcétera, para que puedan centrarse única y exclusivamente a la oposición.

En total, la ayuda se extenderá entre los 12.000 y los 15.000 euros anuales, es decir, unos 1.389 euros al mes. Además, la beca tendrá una duración de un año aunque podrá ser prorrogable durante un período de tres o cuatro años siempre y cuando se soliciten y se obtengan los requisitos previstos.

En general, los beneficiaros de las becas son los opositores del Grupo A1 entre las que se encuentran profesiones como Jueces y Fiscales, Letrados en la Administración de Justicia y del Estado, Inspectores de Hacienda y Administradores Civiles del Estado.

En cuanto a los requisitos, el Gobierno prioriza las necesidades sociales y los criterios académicos. Por lo tanto, las necesidades para poder solicitar la misma es tener una familia con rentas económicas bajas, una nota media en la carrera de 6 o superior, no estar activo laboralmente, estar matriculado en una academia de oposiciones o con un profesor particular y poder prorrogar la ayuda.

En cuanto al período abierto para la solicitud, el BOE ha determinado que se abrirá el proceso entre mayo y junio determinando el organismo en el que se solicite. Para realizar el procedimiento, las webs oficiales del Estado abrirán un apartado específico con dichas solicitudes, siendo completado de forma telemática y necesitando reflejar la documentación de la renta familiar, expediente académico y preparación de la oposición.