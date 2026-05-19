El recorrido de León XIV en Madrid: visita al Palacio Real y al Bernabéu, misa en Cibeles y una movilización "nunca vista"

Las claves

Las claves Generado con IA El Papa León XIV iniciará su viaje apostólico a España en Madrid del 6 al 9 de junio, con actos institucionales y celebraciones religiosas. Entre los eventos destacan la ceremonia de bienvenida en el Palacio Real, una misa multitudinaria en Cibeles y un encuentro con jóvenes en la Plaza de Lima. Se espera una movilización de seguridad sin precedentes y la asistencia de hasta un millón de personas en los actos centrales. Durante la visita, habrá refuerzos en el transporte, acceso gratuito a museos y diversos encuentros con autoridades, sociedad civil y el mundo de la cultura.

La capital acogerá la primera etapa del viaje apostólico del Santo Padre a España, con ceremonias institucionales, encuentros sociales y celebraciones religiosas.

Madrid será el punto de partida del viaje del Papa León XIV a España, previsto entre el 6 y el 12 de junio y su agenda en la capital se desarrollará entre el sábado 6 y el martes 9 de junio, con una combinación de actos institucionales, encuentros con la sociedad civil y celebraciones litúrgicas.

El Papa aterrizará el sábado 6 de junio a las 10:30 horas en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde tendrá lugar la acogida oficial.

A las 11:30 se celebrará la ceremonia de bienvenida en el Palacio Real, seguida de una visita de cortesía a los Reyes de España a las 12:00.

A las 12:30, León XIV mantendrá un encuentro con autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático en el Palacio Real y pronunciará su primer discurso en el país.

Por la tarde, a las 18:00, visitará a los operadores y asistidos del proyecto social 'CEDIA 24 horas' en el Centro de Información y Acogida. La jornada concluirá a las 20:30 con una vigilia de oración con jóvenes en la Plaza de Lima, donde también está previsto que se dirija a los presentes.

El domingo 7 de junio, a las 10:00, el Papa celebrará una misa en la Plaza de Cibeles, seguida de la procesión del Corpus Christi.

Previsiones En el marco de estos actos centrales, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha avanzado que la visita contará con "la mayor movilización policial nunca vista" en España, cuyos detalles se concretarán tras la Junta de Seguridad prevista para el 25 de mayo. Según las estimaciones de la Delegación del Gobierno, alrededor de medio millón de personas podrían asistir a la vigilia con jóvenes en la plaza de Lima, mientras que cerca de un millón de personas se prevé para la misa y la procesión del Corpus Christi en Cibeles. Martín realizó estas declaraciones tras una reunión en la Delegación del Gobierno en la que participaron representantes del Ejecutivo central, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento, la Conferencia Episcopal y servicios de transporte, en el primer encuentro celebrado con la agenda oficial ya confirmada. El delegado ha señalado que la visita supone un "desafío importante" y ha subrayado la colaboración entre administraciones. En materia de transporte, se ha previsto un refuerzo de los desplazamientos hacia Madrid durante los días de la visita. Renfe aumentará su oferta con 2 millones de plazas adicionales, lo que se traducirá en cerca de 2.000 trenes más hacia la Comunidad de Madrid ese fin de semana. También se reforzarán los servicios de media distancia y Avant desde ciudades como Segovia, Valladolid, Toledo, Ciudad Real y Puertollano, y se prevén descuentos en larga distancia y Alta Velocidad que se anunciarán próximamente. Además, se impulsará la iniciativa cultural ‘Noche en Blanco y Amarillo’ durante los días 6 y 7 de junio, con ampliación de horarios y acceso gratuito a instituciones como el Museo del Prado, el Reina Sofía, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la Galería de las Colecciones Reales o el Museo Naval, entre otros.

Por la tarde, a las 16:30, el Papa mantendrá un encuentro privado con miembros de la Orden de San Agustín en la Nunciatura Apostólica. A las 18:00 participará en el encuentro 'Tejer redes con el mundo de la cultura, del arte, de la economía y del deporte' en el Movistar Arena, donde pronunciará un discurso.

La jornada finalizará con una cena en la residencia del cardenal arzobispo de Madrid a las 19:30.

El lunes 8 de junio, a las 09:30, León XIV se reunirá con el presidente del Gobierno en la Nunciatura Apostólica y a las 10:30 tendrá lugar el encuentro con los miembros del Parlamento en el Congreso de los Diputados.

El Santo Padre en una imagen de archivo AFP

A las 11:30 se reunirá con los obispos de España en la sede de la Conferencia Episcopal, seguido de una comida a las 12:50 en la Nunciatura Apostólica.

Ya por la tarde, a partir de las 18:00, participará en un acto de oración y homenaje a la Virgen de la Almudena en la catedral de Santa María la Real de la Almudena.

A las 19:00 tendrá lugar un encuentro con la comunidad diocesana en el estadio Santiago Bernabéu, donde el Santo Padre saludará a los fieles.

El martes 9 de junio, último día en Madrid, el Papa mantendrá a las 10:20 un encuentro con voluntarios en el pabellón 3 de IFEMA, antes de partir a las 11:10 hacia Barcelona.