Gabriel, el padre de David: "Julio mató a mi hijo por no querer seguir siendo su amigo porque ese chico decía que eran novios"

Gabriel, en una imagen junto a su difunto hijo, David, su esposa, y sus otros dos hijos. Cedida

Las claves nuevo Generado con IA David, un niño de 11 años, fue asesinado a puñaladas en Villanueva de la Cañada por Julio, un joven de 23 años con autismo que fingía tener 15. El padre de David afirma que Julio mató a su hijo porque este no quería seguir siendo su amigo tras descubrir que Julio decía que eran novios. Julio había engañado a las familias haciéndose pasar por menor de edad y era acogido en el grupo para fomentar la integración y combatir el acoso. La Guardia Civil investiga el caso y Julio permanece ingresado en psiquiatría; los padres de David piden que la Justicia actúe con firmeza para evitar más tragedias.

"David ha muerto por bueno".

Escuchar esa frase en boca de Gabriel, sin perder la compostura en 49 minutos de entrevista, a pesar de que a su hijo, David, con solo 11 añitos, lo ha asesinado un chico, de 23 años, te rompe el alma.

Pero este padre de familia cree que las malas palabras no son el camino en esta historia que ha provocado un terremoto de dolor en todo el país -con epicentro en Villanueva de la Cañada-.

"El mal está hecho y a mi hijo no me lo devuelve nadie en este mundo", reflexiona Gabriel, jardinero de profesión, y uno de esos currantes autónomos a los que nadie le ha regalado nada desde que en 2008 se instaló en la localidad madrileña de Brunete, procedente de Rumanía.

Gabriel ha decidido conceder una entrevista en exclusiva a EL ESPAÑOL para que la Justicia actúe con todo el peso de la ley sobre Julio, el veinteañero con Trastorno del Espectro Autista que acribilló a puñaladas a David, en el aseo del Centro Cultural La Despernada de Villanueva de la Cañada, al que acudía a dar clases de Inglés.

"Julio ha matado a mi hijo porque no quería seguir siendo su amigo". "Ahora me estoy enterando de que a otros niños les dijo que los mataría si no eran sus amigos". "Espero que el juez no deje en la calle a Julio por ser autista porque no quiero que mueran más niños".

- ¿Por qué le dijo su hijo David a Julio que no quería seguir siendo su amigo?

- Gabriel: Ese chico le decía a otros niños que David era su novio y cuando mi hijo se enteró, le dijo que estaba mintiendo y que dejarían de ser amigos. Mi hijo se sintió mal por eso que dijo Julio a sus amigos.

La reacción de David fue la de aplicar la lógica de un niño que solo conoce el amor de sus padres. De un chiquillo que no entiende de relaciones sentimentales porque no corresponde con su edad. Pero Julio no aceptó las advertencias de su joven amigo y este jueves -supuestamente- acudió a matar a David al centro cultural.

Un grupo de personas se abrazan, este viernes, durante el minuto de silencio por la muerte de David en Villanueva de la Cañada.

"Todo esto empezó hace dos años", subraya Gabriel, antes de comenzar a detallar el prólogo de este crimen que investiga la Guardia Civil sin poder tomar declaración todavía a Julio porque sigue ingresado en el área de psiquiatría del Hospital Universitario Rey Juan Carlos de Móstoles.

"David conoció a Julio en la Plaza de España de Villanueva de la Cañada, durante la final de la Eurocopa que ganó la selección española en 2024. Julio estaba jugando con otros amigos de David y así conoció a mi hijo".

- ¿No le pareció extraño que un veinteañero estuviera jugando con niños?

- Gabriel: Nos quedamos en shock cuando la Guardia Civil nos dijo que tenía 23 años. Julio contaba a los padres que tenía 15 años y que le hacían bullying, que nadie quería jugar con él y que no tenía amigos.

Por eso le acogimos. No censuramos esa amistad porque, como padre, yo querría que mi hijo tuviera amigos. Nos pusimos en el lugar de esa familia que tenía un niño con autismo. No queríamos que se sintiera mal y lo acogimos para hacer el bien.

Básicamente, los padres de esos niños, entre los que se encontraba David, solo querían dar una lección de integración a sus hijos frente al acoso, permitiéndoles jugar con un menor de edad, en teoría, estigmatizado por otros adolescentes por tener autismo. Además, el físico delgado y el rostro imberbe de Julio contribuían a creer que tenía 15 años.

"Julio era un chico muy listo. Sabía tocar la guitarra, dibujaba como nadie y leía muchos libros. Se puso a estudiar la historia de Rumanía y del Conde Drácula".

Desde aquella Eurocopa de 2024, Gabriel cuenta que era habitual ver a Julio, cada tarde, en la Plaza de España de Villanueva de la Cañada, sentado en alguno de los bancos, bajo el sombraje de los árboles, dibujando con un cuaderno, esperando la llegada de los niños para jugar con ellos al fútbol o a lo que tocara.

Una imagen de Julio, detenido por matar con un arma blanca al pequeño David. Cedida

"Estaba todo el día en la Plaza de España. Nos daba pena porque pensábamos que lo tenía abandonado su familia. Yo lo veía como un chico abandonado porque estaba allí hasta las doce de la noche y lo llevaba a su casa porque era un menor de edad, de 15 años, y tenía autismo".

De hecho, este padre de familia de buen corazón, consciente de todas las dificultades que él mismo sufrió en sus inicios por España como inmigrante, no dudaba en llevarse a cenar a Julio, al adolescente peruano que apareció por sus vidas, por el azar de los juegos infantiles que en cualquier plaza une a un grupo de niños para echar una pachanga.

"Nos lo llevamos a cenar pizza, a comer hamburguesas al Burger King...". "Julio tenía el teléfono de mi esposa y le escribía para preguntarle cuándo íbamos a ir a la Plaza España".

Este matrimonio rumano con tres hijos, un bebé, una niña, de 7 años, y David, de 11 años, estaba asentado en Brunete, pero hacía vida en el pueblo de al lado donde el primogénito era un crack con los libros, en el Colegio Santiago Apóstol, y bajo los palos, como portero del CD Villanueva de la Cañada. Además, la familia acudía siempre a la Parroquia Ortodoxa Rumana Las Fuentes de las Curaciones.

Cuando las actividades extraescolares o los entrenamientos lo permitían, bien Gabriel o su esposa, Ancuta, llevaban a sus hijos a jugar con otros niños a la Plaza de España y a esos juegos seguía sumándose Julio, en teoría con 16 años cumplidos. "Nos ha mentido", subraya el padre de David.

"Le tratábamos como un menor de edad, no como un adulto". "De haber sabido su edad real, habríamos sospechado que podía hacer algo raro con los niños". "Nos ha mentido a todos los padres porque desde el principio decía que tenía 15 años y su madre lo sabía y también nos ha mentido".

- ¿David les trasladó alguna situación extraña con Julio?

- Gabriel: Le dio una carta como de amor y le dijo a mi hijo que lo quería mucho y que quería seguir siendo su amigo. David no le contestó. Mi hijo le enseñó la carta a su madre, pero mi esposa no le dio importancia porque era un chico con autismo. Julio le contaba a mi mujer historias de que le acosaban, de que le pegaban otros niños.

La investigación de la Guardia Civil deberá determinar si el bullying al que solía aludir este joven peruano era real o inventado, pero lo cierto es que ese argumento calaba en el seno de esta familia rumana, de buen corazón y muy creyente, dentro de la comunidad cristiano ortodoxa. De forma que Julio seguía rondado a David.

La comunidad cristiano ortodoxa residente en Villanueva de la Cañada, celebrando la fiesta de su patrona, la Virgen de la Fuente de la Sanación.

- ¿Cuándo le dijo su hijo a Julio que iban a dejar de ser amigos?

- Gabriel: Julio iba a la iglesia los domingos porque sabía que estaban allí los niños con los que jugaba. Todos los rumanos le dejábamos con nuestros hijos porque pensábamos que era un chico de 16 años, no de 23 años.

Hace dos o tres semanas, en la misa del domingo en la Parroquia Ortodoxa, Julio fue y David le dijo: 'Mira Julio, por hablar cosas que no se hablan, por decir que soy tu novio, por decir mentiras, ya no quiero ser tu amigo'.

- ¿Julio tuvo una mala reacción o amenazó a su hijo?

- No pasó nada. Todo fue normal. David le dijo que iba a dejar de ser su amigo. Mi hijo nunca le levantaba la voz a nadie. Después de eso, se volvieron a ver el domingo pasado en la Plaza de España y se saludaron.

Julio se acercó a mi mujer para preguntarle si mi hijo le podía perdonar, si ella creía que le iba a perdonar, y le contestó que no lo sabía porque había dicho mentiras. Pero no sospechábamos que podía llegar a esto.

Siempre tratamos bien a Julio. Nunca amenazó antes a David. Mi hijo tenía teléfono, pero no le dio su número a Julio y tampoco tenía redes sociales.

Este jueves, Ancuta comió con sus hijos en McDonald's y después se fue a un parque que está a unos metros del Centro Cultural La Despernada de Villanueva de la Cañada. Ella se quedó en el parque, con el pequeño de año y medio y su hija, viendo cómo el mayor de los hermanos se dirigía a su clase de Inglés, prevista a las 18:30 horas, sin ser consciente de que minutos después sería asesinado por Julio en el aseo de las instalaciones.

- ¿Su mujer vio llegar a Julio al centro cultural

- Gabriel: Mi esposa estaba a veinte metros. No dejó solo a David. No sabemos cómo persiguió a David. Mi mujer no vio por allí a Julio. Ella creía que su hijo estaba en clase. Mientras mi esposa estaba en el parque, llegó una niña y le dijo que su hijo estaba sangrando en el baño. Julio mató a mi hijo por no querer seguir siendo su amigo porque ese chico decía que eran novios.

La Guardia Civil inspeccionando la zona del ataque mortal en Villanueva de la Cañada (Madrid).

La Guardia Civil aún no ha encontrado el arma blanca que empleó Julio, de 23 años, cuando se adentró en el aseo del centro cultural y atacó brutalmente al pobre e indefenso David: un niño de 11 años, con una media de sobresaliente en el Colegio Santiago Apóstol; un arquero de otro planeta, defendiendo la portería del Alevín A del CD Villanueva de la Cañada y un forofo empedernido del Real Madrid.

"Yo soy del Atlético de Madrid, ¿a quién voy a picar ahora?", se pregunta abatido Gabriel mientras el periodista de este diario traga saliva porque no hay palabras de consuelo para un padre que deberá enterrar a su hijo. "Era un chico que siempre ponía a sus amigos por delante". "En clase, le pedía a los profesores sentarse solo, para no distraerse, era tan bueno en Matemáticas que no necesitaba estudiar para los exámenes".

EL ESPAÑOL ha podido saber por fuentes próximas a la investigación que Julio "no está colaborando" con la Policía Judicial y permanece ingresado en el área psiquiátrica del Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles. "No habla, excepto para pedir comida y para atender sus necesidades básicas".

Los padres de Julito, como la familia llama con cariño a este veinteañero, natural de Perú, sostienen que su hijo tiene un 70% de discapacidad por un trastorno severo del espectro autista. Gabriel, el padre del difunto David, no quiere ni escuchar la posibilidad de que sea evaluado por un forense para valorar su imputabilidad y que pueda cambiar la cárcel por un centro psiquiátrico.

"Julio era muy inteligente:tocaba la guitarra, dibujaba y leía tanto que me contaba historias sobre mi país que ni yo mismo conocía". "No quiero que Julio vuelva a la calle para que mate a otro niño. Esto no puede volver a pasar más porque no ha matado solo a mi hijo, David, ha matado a un pueblo entero".