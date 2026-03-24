La Fiscalía pide penas de hasta 46 años de prisión para los asesinos de Borja Villacís

Las claves nuevo Generado con IA La Fiscalía solicita penas de hasta 46 años de prisión para los acusados del asesinato de Borja Villacís, hermano de la ex vicealcaldesa de Madrid. Borja Villacís murió en una emboscada con armas de fuego en una carretera de El Pardo, tras acudir como mediador en un conflicto. María José E.J. y su hijo Kevin P. están identificados como principales responsables; Kevin sería el autor de los disparos y María José la conductora del vehículo. Las investigaciones indican que Borja Villacís no era el objetivo principal del ataque, sino que acudió para mediar por una denuncia previa contra Kevin P.

El pasado 4 de junio de 2024, Borja Villacís, el hermano de la ex vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, murió en un tiroteo tras una emboscada con armas de fuego en una carretera de el municipio madrileño de El Pardo.

Los hechos se produjeron tras una cita previamente acordada. Borja Villacís acudió como mediador de un conflicto entre terceros. Una vez llegó al lugar de los hechos, se vio involucrado en una encerrona, efectuándose varios disparos con armas de fuego que terminaron con su vida. Además, su acompañante resultó herido.

Una vez se desarrolló la investigación dio como una primera culpable a María José E.J., de 52 años de edad. La mujer sería la conductora del vehículo que disparó al hermano de Begoña Villacís. El autor de los disparos sería Kevin P., de 24 años de edad e hijo de María José.

Tras el crimen, María José y Kevin huyeron en el coche donde se realizó el asesinato. Minutos después, sería la propia María José quien sería localizada en un lavadero de coches cercano a la zona de Plaza Elíptica. Previamente, la mujer fue grabada cambiando las matrículas del vehículo en un descampado de la carretera de Fuencarral a El Pardo.

En ese mismo descampado se encontraban tanto su hijo Kevin como a un tercer implicado. La policía pudo acreditar que el coche participó en el homicidio por tener daños compatibles al desarrollo de los hechos como abolladuras y airbags activados.

El operativo finalizó con la detención de Kevin en la localidad toledana de Yuncos tras una operación conjunta con el Grupo Especial de Operaciones (GEO). Un segundo implicado fue detenido cuando ambos se disponían a cambiar de escondite, en este caso Ismael E.I.V., de 24 años de edad. Un tercer implicado, Omar, también fue detenido durante el operativo pero, posteriormente, sería puesto en libertad con cargos tras determinarse que no tuvo una implicación directa en el homicidio.

La Fiscalía de Madrid ha solicitado penas que llegan hasta los 46 años de prisión para sus acusados. El procedimiento judicial está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid y se encuentra en fase intermedia de presentación de escritos de acusación y de defensa de cara a la celebración del juicio.

En las conclusiones dictadas por el fiscal, se solicitan 46 años de cárcel para Kevin por delitos de asesinato, dos intentos de homicidio, falsedad documental y tenencia ilícita de armas. Para los otros dos acusados, una de ellos la madre de Kevin, se les reclama penas de 38 años de prisión por los mismos delitos, salvo el intento de homicidio, según ha adelantado el diario 'El País'.

Del mismo modo, las pesquisas apuntan a que Borja Villacís no era el objetivo principal del ataque ya que acudió como mediador al encuentro como mediador tras un conflicto previo relacionado con una denuncia contra Kevin P. por daños a un vehículo.