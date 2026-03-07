Cambian las condiciones laborales: las empresas tendrán que compensar los días festivos que caigan en sábado

Las claves nuevo Generado con IA El Tribunal Supremo obliga a las empresas a compensar los festivos que caigan en sábado, concediendo un día libre alternativo a los empleados. La nueva regulación afecta tanto a trabajadores de lunes a viernes como a quienes tienen turnos rotativos de lunes a domingo. Las empresas que no compensen estos días festivos podrán ser sancionadas con multas de hasta 7.500 euros. Sindicatos apoyan la medida por mejorar la flexibilidad y equidad, mientras la CEOE advierte sobre el incremento de costes laborales.

Hasta este año pasado, cuando un festivo caía en sábado era como un 'día perdido' puesto que los trabajadores no tenían forma de reclamarlo. Pues bien, gracias a las sentencias del Tribunal Supremo, este año las empresas estarán obligadas a compensar esos días a sus empleados.

La implantación de estas medidas han supuesto un cambio completo al 'modus operandi', estableciendo un nuevo criterio laboral. En total, esta propuesta ha salido adelante a partir de las sentencias 997/2024 y 372/2025, sumadas a distintas resoluciones de enero y febrero de 2026.

A grandes rasgos, esta regulación permite delimitar el descanso de los trabajadores, implementando que cuando el descanso semanal de un trabajador coincida con un festivo oficial, la empresa deberá compensar ese día. Esta medida se complementa con el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores que establece el "caracter retribuido y no recuparable" de las fiestas laborales, diferenciándose de los descansos semanales ordinarios y generando que no puedan solaparse sin compensación.

En cuanto a la compensación, las empresas están obligadas a conceder otro día de descanso. Esta medida afecta a los trabajadores que tengan horarios de lunes a viernes pero, también, a aquellos que posean trabajos con turnos rotativos de lunes a domingo para asegurar que ningún festivo se pierda por coincidir con el descanso semanal.

Esta sentencia afecta a todo tipo de días festivos que coincidan con el descanso de los empleados, ya sean fiestas locales, autonómicas o nacionales. Según el Tribunal Supremo, las empresas que no ofrezcan como altyernativa el día libre alternativo o la compensación económica pasará a ser infractora, permitiendo que la Inspección de Trabajo pueda sancionar a la misma con multas que podrían ascender hasta los 7.500 euros.

Además, la sentencia obliga a las empresas a revisar sus calendarios laborales, turnos y políticas de recursos humanos para que no se dependa del azar del calendario y se traduzca en menos días de descanso para quienes libran entre fin de semana o en días fijos. Además, según el Tribunal, esta situación generaba cierta desigualdad estructural entre los trabajadores ya que los empleados que librasen durante los días festivos, perderían ese derecho frente a otros que tuvieran un calendario distinto.

Para 2026, el impacto de esta medida es vital ya que se producen varios festivos que caen en fin de semana. Ya ocurrió el pasado 28 de febrero, Día de Andalucía, que cayó en sábado, y volverá a coincidir el 30 de mayo, Día de Canarias, el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, o el Puente de la Constitución y la Inmaculada.

No obstante, esta sentencia ha generado opiniones divididas. Sindicatos como CCOO y UGT aplauden la medida ya que responde a un freno en la precarización y silve para impulsar turnos más flexibles en los trabajadores. Sin embargo, la CEOE alerta sobre los sobrecostes que tendrá esta medida, extendiéndose hasta entre 2 y 3 días extra por empleado.