Este es el tiempo que va a hacer en Madrid durante el puente de diciembre: temperaturas anómalas a partir de esta fecha

El último mes en España ha estado marcado por la inestabilidad climatológica. Especialmente en zonas como la Comunidad Valenciana o como el sur peninsular donde las intensas lluvias han dejado una situación dantesca con cientos de víctimas mortales y con desperfectos valorados en miles de millones de euros.

A pesar de que esta situación ya ha pasado, por suerte, la climatología sigue preocupando y mucho a los españoles. Y lo hará más aún si cabe durante las próximas semanas, ya que se acercan fechas muy importantes. No pensemos sólo en Navidad, cuando todos estaremos pensando ya en esas merecidas vacaciones y cuando será una época totalmente marcada por los viajes y los desplazamientos.

Sin embargo, no habrá que esperar tanto para que todos nos empecemos a preocupar por el tiempo y empecemos a mirar al cielo con la preocupación de saber si lloverá, si hará frío o incluso si nevará. Y es que, en poco más de una semana muchas personas ya tendrán la mente puesta en el puente de diciembre, el último del año.

Este es uno de los puentes más especiales de todo el año, sobre todo en zonas como Madrid y su comunidad. Y es que los habitantes de la capital aprovechan estos días para hacer grandes viajes y, si el tiempo lo permite, para probar la nieve por primera vez en el año. Y es que los amantes de deportes como el esquí o el snow cuentan ya las horas para que empiece a precipitar y para que empiecen a bajar los termómetros.

Pero las noticias para ellos no son buenas de momento, ya que la Agencia Estatal de Meteorología ha lanzado recientemente una advertencia asegurando que las jornadas que vienen tendrán "calor anómalo". Aunque por lo menos, reinará la estabilidad. Además, España, y en especial la capital, dirán adiós en muy poco tiempo a la borrasca Bert que no sólo ha dejado fuertes lluvias, sino también vientos y oleajes en las zonas de costa.

¿Qué tiempo hará en Madrid en el puente de diciembre?

España se prepara para un fin de semana muy especial. Y es que, ¿quién no ha pensado ya en el puente de diciembre? Aunque este año no cae en buenas fechas, el viernes día 6 sí será festivo, pero el domingo 8 no se pasa al lunes, muchos españoles aprovecharán esas horas para dejar sus casas y hacerse una pequeña escapada previa a Navidad.

Y si hay una zona que se moviliza de manera especial en estos fines de semana largos es Madrid. Los madrileños aman los puentes como este, ya que son la oportunidad perfecta para cogerse el coche y hacerse una escapada pequeña con la que tomar aire, en este caso para afrontar la recta final del año.

Para todos aquellos que quieran trazar ya sus planes y sus próximos pasos, es conveniente saber qué tiempo tenemos en los días venideros. Y es que España estará bajo el influjo de un anticiclón a partir de este miércoles. Por ello, de cara a final de semana vendrán nuevos cambios.

Aemet alertaba de una subida de las temperaturas próximamente. Y por su parte, Mario Picazo, experto de eltiempo.es, señalaba que tras esas jornadas de calor un temporal llegará a España, por lo que podría haber un cambio de dinámica.

La borrasca Bert dará hoy los últimos coletazos en España generando fuertes vientos, oleaje y lluvia. ¿Tendremos tregua después o llegan nuevas borrascas?https://t.co/ZHKAbP4xc9 pic.twitter.com/URHDDHvlKV — Mario Picazo (@picazomario) November 25, 2024

El actual temporal, la borrasca Bert, ha dejado muchos problemas en diferentes zonas de España, especialmente en la fachada atlántica de Europa. De hecho, varios puntos de costa han sufrido "fuertes vientos y oleaje". Sin embargo, esta situación se ha extendido también a regiones centrales como Madrid, donde las intensas lluvias han llegado a sorprender a buena parte de la población.

Poco a poco, Bert se irá mudando hacia el centro de Europa perdiendo así intensidad. Aunque en su trayecto podría dejar fuertes lluvias dispersas. No sólo en la región de Madrid, sino también en el sur "con el paso de un frente", aunque de poca intensidad. "Hacia el Mediterráneo van a ser menos probables aunque no se descartan algunas aisladas en zonas del norte de Cataluña".

Y aunque todavía faltan muchos días para el puente y es complicado hacer una previsión exacta, lo cierto es que la predicción habla de una situación muy cambiante. Una montaña rusa meteorológica. Tras alejarse la borrasca Bert, se instalará en España una situación de altas presiones que dejará estabilidad a comienzos de la semana. Pero a medida que se acerque el puente, todo cambiará.

Aunque la tónica general, por ahora, parece que será un calor fuera de lo normal para el inicio de dicha semana. "Más ratos de sol y tiempo casi más primaveral que invernal en muchas zonas sobre todo del sur". De momento, todo hace indicar que el sol será protagonista esos días haciendo que los termómetros alcancen "los 20ºC o incluso los 25ºC en algunas capitales".

Un sol que, eso sí, será la antesala de la inestabilidad, como decíamos anteriormente. El primer fin de semana de diciembre estará marcado por el frío tras la llegada de un nuevo frente atlántico que se irá notando a partir del viernes: "Irá dejando precipitaciones principalmente por el noroeste". Eso sí, Picazo habla desde la incertidumbre que siempre provoca una predicción a tantos días vista.

Esa nueva borrasca, que podría dejar algunas precipitaciones, nos hará estar alerta de cara a ese puente del 6, 7 y 8 de diciembre: "Con esa borrasca que llega para el primer fin de semana de la semana del puente de diciembre podría llegar ya un tiempo más invernal".