Un ladrón asalta de madrugada un restaurante de Madrid pero sólo se lleva seis cuchillos

Un ladrón ha asaltado esta madrugada un restaurante en el madrileño distrito de Arganzuela, pero lo más curioso de este hurto es que solo se han llevado seis cuchillos, según ha informado a Europa Press una portavoz de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid, que investiga los hechos.

Fue a las 4:30 horas de este jueves en la calle Epifanio, muy cerca de Madrid Río, cuando un hombre joven y delgado cogió una alcantarilla de la misma vía y la estampó contra una ventana del establecimiento. Por ese hueco accedió y en su interior husmeó por la barra y la cocina, abriendo todos los cajones.

El individuo iba tapado con una camiseta en la cabeza y con una linterna, según las imágenes emitidas por Telemadrid. Finalmente, se llevó los cuchillos de cocina. No sustrajo ni la caja registradora, de enorme pesaje, ni otros utensilios o productos del local. Luego, huyó por el mismo lugar por el que había entrado.

Los vecinos llamaron a la Policía ante el fuerte estruendo provocado por el alcantarillazo. Varios agentes acudieron al lugar, pero ya no estaba el caco. El propietario del restaurante asegura que no es la primera vez que entrar en el local y que se llevan artículos de la cubertería.

Oleada de robos

Los robos en restaurantes es algo que ocurre con frecuencia en Madrid. De hecho, estos últimos meses se está dando una oleada de robos en la zona madrileña de Valdebebas.

"Nos han robado ya a todos en el barrio, esto se ha convertido en un verdadero problema". Es el lamento de uno de los muchos hosteleros de Valdebebas que han sufrido robos en sus locales, un tema que ha generado un sentimiento de inseguridad a muchos vecinos del barrio, que también han registrado robos en sus coches o en sus garajes.

Como no puede ser de otro modo, están hartos. Dicen que no es justo que en Valdebebas no haya servicios esenciales como un centro de salud o una comisaría de Policía. Este último, "completamente necesario" por la oleada de atracos.

El último robo en Valdebebas fue el pasado domingo 20 de octubre a las 23.09 horas, en el restaurante Carpanes 55, ubicado en la esquina de las calles Juan Antonio Samaranch, y Fernando Higueras.

Joaquín, su dueño, explica en conversación telefónica a Madrid Total que los ladrones rompieron el cristal "con una tapa de alcantarilla" que habían arrancado de la calle, al parecer, es su modus operandi habitual.

"Creo que los ladrones tenían que conocer el local, quizás habían venido como clientes, porque sabían dónde buscar. Se llevaron el dinero en efectivo de la recaudación, es lo que hacen siempre que han entrado en otros negocios", cuenta.

Joaquín, vecino de Valdebebas desde el año 2014, narra que los ladrones "entran a robar a locales de todo tipo" no solo en restaurantes y bares: "La sensación de impotencia es tremenda, sobre todo teniendo en cuenta lo mucho que cuesta montar un negocio, como para que alguien te lo destroce en unos pocos minutos".