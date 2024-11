Duques, restauradores y artistas… 'Madrid Chic', el libro que descubre a la verdadera alta sociedad madrileña

Cristina Carrillo de Albornoz, una madrileña muy querida en la ciudad, ha sido la encargada de transmitir a las altas sociedades de otros países —las que seguramente lean su nuevo libro Madrid Chic, de 105 euros— las maravillas que esconde la capital y las personas que han contribuido a que sea la ciudad vibrante que es ahora.

La exdiplomática en las Naciones Unidas, comisaria artística para museos de todo el mundo y escritora, ha sido la "experta en Madrid" elegida por la editorial de lujo más importante del mundo, Assouline, para añadir a su colección Serie Chic, un tomo dedicado a la capital de España.

A pesar de llevar el 'apellido' Chic de la saga... "Madrid no es chic. Es elegante y vive un momento muy especial y fulgurante. Había que comunicarlo al mundo", explica la autora de este libro, que se va a distribuir en 72 países en lengua inglesa.

Cristina Carrillo de Albornoz Isaac en el museo Thyssen-Bornemisza Madrid. Fernanda Pradilla

Para ello, ha contado con los personajes más destacados "creadores" del actual espíritu vibrante de la ciudad, que le han abierto las puertas a sus vidas diarias para explorar las razones del éxito de Madrid.

Relatos poéticos de Ernest Hemingway, Antonio Machado y Pablo Neruda se entremezclan con las perspectivas de los locales prominentes de hoy, como la Baronesa Carmen Thyssen-Bornemisza, Elena Foster, el alcalde José Luis Martínez-Almeida, Sheila Loewe o Pedro Almodóvar. "Yo elegí a las personas", apunta Cristina Carrillo de Albornoz.

Por otro lado, el libro es una obra de arte en sí misma al contar con la luz dorada que parece envolver la ciudad en calidez. Sus páginas capturan estos colores impecablemente a través de la lente del fotógrafo escocés Oliver Pilcher. Obras de arte de Velázquez y Goya conversan con creaciones de artistas contemporáneos como Jaume Plensa, Arturo Berned y Oscar Mariné.

Asimismo, recoge retratos y "anécdotas" de unos 38 reputados personajes que van desde duques, restauradores, diseñadores, políticos, artistas... "Son auténticos. Es gente que realmente ha luchado por estar ahí y son unos enamorados de Madrid", indica la autora de Madrid Chic.

Portada del libro Madrid Chic. Assouline

Desde la gran aristocracia como el Duque de Alba en el Palacio de Liria a los sofisticados interiores creados por Lorenzo del Castillo o Pascua Ortega, el texto embarca a los lectores en un viaje por los lugares cautivadores de la ciudad, sumergiéndoles en su espíritu y energía.

"España es el punto de referencia. Almeida me contaba cuando fue de luna de miel a Bután. De pronto, en un sitio perdido, el taxista le decía '¡Viva el Real Madrid!', todo esto está en el libro contado", relata entre una de las tantas historias que recoge de madrileños —ya sean de acogida o no— muy conocidos como Esther Alcocer Koplowitz, Xandra Falcó, Isabel Díaz Ayuso, Rafael Moreno, Begoña Capote, Paco Ortega, Paula Quinteros o Roberto Torretta.

También juega un papel fundamental en Madrid el mundo de la restauración, por lo que no podían faltar Quique Dacosta, Nino Reduello o los propietarios de Horcher y el Grupo Paraguas, Sandro Silva y Marta Seco. "Elizabeth Horcher me decía cómo de pronto ella siente que hay un orgullo de ser madrileño, que antes no lo había. Lo mejor era todo lo que venía de fuera y por fin está el orgulloso de ser madrileño", narra la escritora.

El viaje culmina con una cautivadora mirada a la legendaria vida nocturna de Madrid, de la mano del escritor Ray Loriga, el fotógrafo Alberto García Alix y el emblemático empresario Pedro Trapote.

Madrid Chic da respuesta a través de todos estos madrileños de "por qué Madrid tiene tanto atractivo ahora". Dentro de la colección de los libros de la Serie Chic, ya está a la venta en la web de Assoulin por 105 euros.

A su vez, su autora, Cristina Carrillo de Albornoz, presenta su último libro el próximo jueves 21 de noviembre en el nuevo espacio que la exclusiva editorial ha inaugurado en la planta baja de El Corte Inglés de la capital.