Este es el mejor restaurante vegano de Madrid: su ingrediente principal es el aguacate

La comida vegana es cada vez más popular debido a los muchos beneficios que tiene para el medio ambiente y para la salud del cuerpo humano, además de que es una forma de alimentarse más respetuosa con los animales. Este tipo de dieta ha provocado un gran auge entre los restaurantes que elaboran este tipo de comida.

Este 1 de noviembre se celebra el Día del Veganismo, una fecha que promueve una alimentación más sana y libe de productos de origen animal. Los veganos de todo el planeta no consumen carne de ningún tipo, pero tampoco huevos, productos lácteos o miel.

Según estudios y encuestas realizadas a adultos españoles, en 2021, el 13% de la población adulta se identificaba como veggie, lo que supone algo más de 5 millones de personas en España y el 0,8% vegana.

No obstante, la cocina vegana tiene unos platos que pueden sorprender hasta a las personas que no siguen este tipo de dieta. Por lo que, a continuación, te vamos a indicar cuál es el mejor restaurante vegano de Madrid, donde es probable que hasta los no veganos encuentren una receta de su gusto.

¿Cuál es el mejor restaurante vegano de Madrid?

Uno de los mejores restaurantes veganos de Madrid es Avocado Love, en la calle Marqués de Santa Ana, 34, esquina con calle Espíritu Santo, 15. Sus fundadores, Laura Pérez y Mario Martínez, abrieron el local en 2019. En su carta no se duda en hacer pleitesía al propio nombre del restaurante, ya que muchos platos incluyen el aguacate como ingrediente principal.

Después de tres años abiertos, los dueños de este local han decidido dar un salto adelante en su enfoque gastronómico y han fichado al cocinero Edu Troya.

Asimismo, en la extensa carta de este local se pueden encontrar platos fríos, calientes y postres. La influencia peruana del chef Edu Troya se nota con algunos toques nikkei, sobre todo, en el tiradito de aguacate, criolla de maíz y ponzu y en el ceviche de setas y aguacate.

Entre los platos calientes destacan los ñoquis con duxelle de setas y aguacate, la lasaña de verduras y el original avocado grill ahumado al Jack Daniels. En los postres podemos encontrar mousse de chocolate, cheesecake o brownie.

Otro restaurante vegano de la capital

En la ciudad de Madrid existen otras opciones veganas de restaurantes para poder comer este tipo de comida. Este es el caso de otro local, conocido como Flax & Kale Trafalgar, en la calle Trafalgar, 1, esquina Luchana.

Se trata de una cadena de restaurantes que empezó a crecer en Barcelona. Cuenta con tres locales en la Ciudad Condal y uno en Madrid.

Por las mañanas, a partir de las nueve, tienen una apetecible propuesta de desayunos saludables y entre semana ofrecen la 'fórmula mediodía' con atractivos platos del día. Los fines de semana baten récords con su suculento brunch que incluye platos como la shakshuka.

En los entrantes es muy recomendable el brócoli especiado a la brasa. Mientras que como segundos destacan los adictivos platos de corte asiático como el curry de verduras y setas o el bol japonés con arroz negro y quinoa que son bestsellers en el lugar.

De igual forma, los postres veganos también ocupan un gran lugar en la carta. Sobre todo, con las torrijas al Josper y el carrot cake.

