El chef Dani García inaugura su nuevo menú en la azotea de un hotel cinco estrellas: tres hamburguesas por 41 €

Las claves

Las claves Generado con IA Dani García lanza un menú especial de hamburguesas en la azotea del Four Seasons Hotel Madrid por 41 euros. El menú incluye tres mini hamburguesas con influencias de Japón, Europa y Andalucía, servidas con patatas fritas. Las creaciones son la Izakaya Burger (wagyu y toques asiáticos), La Burger que se come bien (rectangular y trufada) y la KatsuTuna Burger (atún rojo y kimchi). La propuesta estará disponible únicamente del 28 de mayo al 21 de julio, de lunes a sábado entre las 13:00 y las 19:00 horas.

"Cuando voy a un hotel, el departamento de alimento y bebida creo que se mide siempre por su hamburguesa y sándwich club. Si son buenas, eres un hotel en el que se come bien en el resto de puntos de venta".

Así de claro lo tiene el reconocido chef marbellí Dani García, que ha decidido rendir un homenaje muy particular al icono de la cocina americana con motivo del Día Internacional de la Hamburguesa.

Bajo el nombre de "Las Hamburguesas de Dani", la séptima planta del lujoso hotel cinco estrellas Four Seasons Hotel Madrid, donde se ubica Dani Brasserie (calle de Sevilla, 3), acoge un nuevo menú de tres bocados en honor al plato más vendido del cocinero andaluz: su hamburguesa.

Las nuevas hamburguesas de Dani Brasserie. Cedida

La experiencia se presenta en un exclusivo formato de 'flight' o degustación secuencial que incluye tres creaciones en formato mini acompañadas de patatas fritas como guarnición por 41 euros, lo que se traduce de manera exacta en 13,6 euros por cada una de las tres hamburguesas individuales.

Se trata, de forma indiscutible, de uno de los menús más baratos que el chef ha diseñado para la azotea del exclusivo hotel.

La propuesta ha sido concebida como un auténtico viaje gastronómico en tres actos, diseñado para ser disfrutado de lunes a sábado, en un horario de comidas de 13:00 a 19:00 horas, y en un periodo de tiempo estrictamente limitado: estará disponible en exclusiva del 28 de mayo (Día Internacional de la Hamburguesa) al 21 de julio.

A través de este recorrido conceptual, los comensales viajan entre referencias de Japón, Europa y las raíces de la Andalucía natal del chef, incorporando sutiles guiños asiáticos.

El viaje arranca con la 'Izakaya Burger', una receta elaborada con carne de wagyu, shiitake encurtido, gel de yuzu y shiso verde. Durante la presentación a los medios, Dani García desgranó el bocado: "Lleva un poco de shiso que, a decir verdad, se hizo con la hoja de la pimienta, que le da un toque muy particular, y el gel de yuzu lo refresca. Yo creo que gusta porque es una prueba de un menú de hamburguesas diferente".

El núcleo central del menú lo ocupa la sugerente 'La Burger que se come bien', una creación que rompe los esquemas habituales de la comida rápida y que esconde una profunda reflexión geométrica por parte del chef.

"La hamburguesa es redonda y es más incómodo. Tendría que ser rectangular. Sería la manera más lógica y sensata", razonaba Dani García. Por ello, su segunda burger del menú es rectangular.

Este bocado rescata los sabores más icónicos y reconocibles del universo de Dani García, articulándose en torno a su aderezo más famoso y utilizando un brioche de patata, cebolla confitada, queso comté y trufa fresca.

"Es con la salsa Bull, que la convierte en la hamburguesa más icónica de nuestra firma. Pero en este caso está trufada, lleva un poquito de cebolla dulce y champiñones que, al final, no es una pasta de champiñones reducida cualquiera, sino una duxelle", detallaba.

El tercer acto de la experiencia es la 'KatsuTuna Burger', una original transposición del tradicional emparedado nipón al recetario marinero de la almadraba gaditana, sustituyendo la carne por el atún rojo y añadiendo mayonesa tonkatsu junto al kimchee tradicional.

"Es un katsu sándwich, aunque la verdad es que es algo mucho más especial. Cuando sale de Japón y llega a Europa, cada uno lo hace a su manera. Y en este caso, por tener también una dirección diferente dentro del menú, lo hacemos con atún de almadraba y con un poquito de kimchi".

Para quienes deseen experimentar este viaje desde las alturas madrileñas, también existe la opción de incluir al menú un sofisticado maridaje líquido para elevar la experiencia: se puede sumar un highball a elegir de la carta exclusiva 'Spring & Bubbles' por un precio cerrado de 52 euros.

Dani García defiende a ultranza la existencia de una burger en un ambiente de máximo lujo y alta cocina. "Aquí en Dani, el plato más vendido desde que hemos abierto es la hamburguesa. Es nuestro plato estrella: la hamburguesa y el tomate nitro. Es una mezcla entre un plato de estrella Michelin y lo que representa un poco la brasserie", confiesa sobre el éxito de este plato en el hotel.