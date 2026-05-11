Abre un nuevo mercadillo donde todo es gratis: desde muebles a ropa, peluches y todos los objetos que imagines

Uno de los muebles que se venden. Estoy en la basura

Las claves

Las claves Generado con IA El espacio El Girasol en Puerta del Ángel acoge un mercadillo gratuito el 17 de mayo, donde se pueden encontrar desde muebles y ropa hasta peluches y vinilos. La iniciativa 'Estoy en la basura', nacida en Instagram y con más de 60.000 seguidores, promueve la reutilización de objetos abandonados en Madrid. La comunidad que participa es muy diversa: desde personas con pocos recursos hasta profesionales y creativos que buscan materiales para sus proyectos. El proyecto sigue activo de forma digital, permitiendo localizar y recoger objetos a través de las stories del perfil o donando artículos útiles para darles una segunda vida.

Mucha gente en Madrid, cuando se muda o cambia sus muebles o electrodomésticos, prefiere abandonarlos en la basura en lugar de llevarlos a un punto limpio. Muchos de ellos a veces están en perfectas condiciones.

Esta práctica común (aunque realmente no permitida por el Ayuntamiento de la capital) en ocasiones ayuda a quienes estaban buscando dicho enser y así encuentran uno en perfecto estado en la calle.

Por ello, una página de la red social Instagram comparte imágenes de estos objetos encontrados por la calle para que alguien les dé un segundo uso. Sandra, la persona detrás del proyecto, se dio cuenta en 2020 —cuando nació la iniciativa— de la gran cantidad de ropa, muebles y otros artículos que se desechan en la ciudad y que todavía tenían vida útil. La plataforma es una alternativa para encontrar estas cosas y ya cuenta con más de 60.000 seguidores.

Lleva por nombre 'Estoy en la basura' y ahora no solo será digital. Y es que el espacio El Girasol en Puerta del Ángel acogerá el próximo domingo 17 de mayo una suerte de mercadillo en el que todo será gratis.

La oferta incluye multitud de cosas encontradas abandonadas. En la cuenta se puede encontrar de todo: desde cuadros, hasta sillas, pasando por mesas, ropa, peluches, vinilos...

Pese a que se pueda tener el prejuicio de que puede ser una práctica pensada para gente con pocos recursos, detrás de la comunidad que participa en esta iniciativa hay personas muy heterogéneas.

Algunos son profesionales que buscan recursos útiles para su trabajo, otros artistas o creativos que como hobby buscan materiales y utensilios que reutilizar o transformar, personas que también pueden preferir acceder a objetos de forma gratuita por encontrarse en situaciones más precarias o, simplemente, gente a la que le gusta la idea o encuentra un tesoro que para otra persona solo era chatarra.

¿Cómo funciona el proyecto?

Para quien no tenga tiempo de pasarse físicamente por el espacio habilitado el próximo 17 de mayo, la iniciativa seguirá abierta digitalmente. Para participar de ella solo hay que fijarse en las stories del perfil, donde la propietaria de la cuenta va compartiendo fotos y señalando su dirección. Quien esté interesado en el objeto solo tiene que acudir al lugar exacto e ir a por él.

También quien encuentre un enser que pueda ser útil, puede enviar la fotografía junto con la dirección a los mensajes privados de la cuenta para que le busquen una segunda vida.

'Estoy en la basura' también recoge donaciones. Hace de intermediaria entre quien quiera regalarlo y quien quiera recogerlo.