Asier, Leo, Juan y Mariano, los cuatro amigos del rugby con el primer imperio de milanesas de España: tienen 16 restaurantes

Las claves nuevo Generado con IA Cuatro amigos apasionados por el rugby y la cocina fundaron Chalito, la mayor cadena de milanesas de España, con 16 restaurantes entre Madrid y Barcelona. El grupo refuerza su presencia en Madrid con la apertura de un nuevo local en la calle Princesa, buscando consolidarse en el centro de la capital. Chalito ofrece 16 variedades de milanesa artesanal, incluyendo opciones de ternera, pollo, lomo ibérico y vegetarianas, con precios en torno a 20 euros. Además de sus restaurantes, Chalito cuenta con servicio de delivery y locales en centros comerciales, cubriendo buena parte de Madrid y su periferia.

La milanesa vive un momento dorado en Madrid y Chalito quiere jugar un papel protagonista en esa tendencia. El restaurante nacido en Barcelona, impulsado por cuatro amigos unidos por el rugby y la cocina, refuerza ahora su presencia en la capital con la apertura de un nuevo restaurante en la calle Princesa, 3.

El proyecto comenzó en 2016 —con su primer local un año después— cuando Asier de Echarri, Leo Bonaduce, Juan Manuel Lema y Mariano Bonaduce decidieron convertir en negocio lo que hasta entonces había sido una pasión compartida entre veranos en un chiringuito y en partidos de rugby. Dos de ellos crecieron en restaurantes familiares, donde aprendieron recetas tradicionales que hoy siguen marcando el carácter de la marca, como su icónica milanesa napolitana.

Con el tiempo, aquella idea sencilla de dignificar el filete empanado de toda la vida se transformó en un grupo con 16 puntos de venta entre Madrid y Barcelona: 13 restaurantes de sala (ocho en la capital y cinco en la Ciudad Condal), dos bright kitchens y un food truck.

La Napolitana, con jamón york, salsa de tomate y mozzarella, continúa siendo la más demandada. Chalito

El desembarco en Madrid se produjo hace poco más de un año y desde entonces, Chalito ha abierto establecimientos en centros comerciales como Alegra, en San Sebastián de los Reyes, Xanadú, en Arroyomolinos, y Príncipe Pío.

A esa red se suma el servicio de delivery, con el que aseguran cubrir prácticamente toda la capital y buena parte de la periferia, llevando sus milanesas, pizzas y empanadas directamente a casa.

Ahora, la apertura en la calle Princesa supone para ellos un paso estratégico hacia ese ansiado "flagship" en el centro de Madrid con el que el grupo quiere mostrar su experiencia al completo en un espacio propio y más amplio.

El nuevo local mantiene la esencia de la marca, tanto en la cocina como en el diseño, con un ambiente cuidado y artesanal que busca alejarse del concepto puramente de paso asociado a los centros comerciales.

Sus milanesas

La propuesta gastronómica gira en torno a las milanesas artesanales, crujientes por fuera y jugosas por dentro, elaboradas una a una con carne de primera calidad.

La Napolitana, con jamón york, salsa de tomate y mozzarella, continúa siendo la más demandada, aunque la carta ofrece hasta 16 versiones con distintos toppings y combinaciones que han generado auténticos seguidores, desde opciones con guacamole o sobrasada hasta versiones con jamón ibérico, distintas salsas de queso o huevo frito.

También hay alternativas de ternera, pollo, lomo ibérico y propuestas vegetarianas, reforzando esa idea de producto "sin edad, sin etiquetas y sin horarios" que defienden desde la compañía.

Con un precio medio en torno a los 20 euros y horario ininterrumpido de 12:00 a 00:00 horas, Chalito da un nuevo impulso a su crecimiento en Madrid en un momento en el que la milanesa ha pasado de ser un plato doméstico a convertirse en protagonista de cartas, rankings y conversaciones gastronómicas.

Asier, Leo, Juan Manuel y Mariano quieren demostrar en Madrid que aún queda recorrido para el filete empanado cuando se combina artesanía, producto y una estrategia de expansión bien medida.