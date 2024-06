El cachopo viral de un metro de Tito Gómez: el asturiano vende 30 al día en su restaurante de Madrid

El asturiano Tito Gómez, del pueblito de Pola de Allande, ha dedicado toda su vida a la gastronomía de su 'tierrina'. Durante 25 años trabajó en un Urumea (calle de Cochabamba, 7) que no tenía cachopo. Desde 2016, cuando su jefe y amigo se jubiló, pasó a regentar el restaurante del barrio de Hispanoamérica con una importante modificación que le cambió completamente la vida: incluir el cachopo, pero a lo grande.

"Había que reformarse un poco. Me reinventé con el cachopo de un metro para atraer a la gente joven", explica el propietario del restaurante Urumea. Así creó el típico plato asturiano que se ha vuelto viral en las redes sociales por su gran tamaño.

"Voy cosiendo filetes hasta llegar a los 1,40 metros, porque luego encoge un poco, y lo tengo una sartén de un metro y medio de largo. Luego el cachopo lo presento sobre una cama de patatas fritas", detalla Tito Gómez.

Tri-cachopo de un metro de Urumea. Urumea

El éxito del cachopo de un metro ha sido tal que Urumea tiene lista de espera de un mes. Todas las comidas y cenas ya están reservadas, excepto su día de descanso, los domingos.

"Hacemos unos 30 al día. Es nuestro plato estrella. A veces bromeo con grupos que llegan y les digo: 'No me queda cachopo'... Tendrías que ver la cara de la gente", cuenta entre risas Tito.

Todo el mundo fotografía y graba ese cachopo gigante para compartirlo. "Tengo clientes jóvenes que ahora me traen a los padres y gente que viene de todas partes de España, incluso extranjeros que lo han visto por redes y me enseñan la publicación porque no saben su nombre. Es una maravilla".

Menú cachopo

En Urumea se sirven unos 150 cachopos de media a la semana, en su versión tradicional o en la de tres sabores: el de siempre, el de cecina y el de morcilla.

El menú cachopo tradicional está pensado para unas cuatro personas. Este filete de un metro pesa un kilo y medio de carne asturiana y llega acompañado de tres tipos de quesos de la zona: la peral, Afuega'l Pitu, y otro que los funde, y jamón ibérico.

La cocina de Tito lo cubre con un rebozado crujiente que culmina este cachopo abundante para disfrutar en grupo. Además, el menú incluye por un precio de 100 euros un entrante asturiano a elegir y tres botellas de sidra o una de vino.

Por otro lado, está el menú tri-cachopo de metro, que es una mezcla perfecta de tres sabores (el de siempre, de cecina y de morcilla) que combinan y mejoran aún más la divertida experiencia. Por un precio de 120 euros, este menú también incluye el entrante y las tres botellas de sidra o vino a elegir.

Pero Urumea no es sólo cachopo. Es cocina asturiana, donde no faltan los platos de cuchara, la buena carne y el buen pescado. A estas delicias, le acompañan entrantes como el chorizo a la sidra, el tomate de Navarra, la ensaladilla rusa, las croquetas caseras… El toque madrileño se lo dan los callos y el cocido de puchero cada jueves.

Crujiente por fuera y jugoso por dentro, el cachopo de un metro de Tito Gómez ha cautivado a las redes sociales y a los madrileños, que no dudan en tener el restaurante Urumea lleno cada día.