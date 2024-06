El restaurante más 'Cabrón' que abre en el barrio de Salamanca: parrilla mexicana, tacos de jarrete y guacamole

"Nos daba morbo abrir en frente del supermercado Sánchez Romero con este nombre, Cabrón", cuenta de manera anecdótica el mexicano Santiago Castañeda, una provocación que cree que, aunque no le pegue al barrio en el que se encuentra su nuevo restaurante, a Madrid sí.

Con ese espíritu canalla aterriza en el barrio de Salamanca un restaurante de parrilla y coctelería que representa el México actual donde cada plato sorprende.

Carteles millennials decoran Cabrón. Cabrón

Cabrón (calle Castelló, 24) es la gastronomía mexicana de 2024 con una ligera adaptación europea. Aquí no busques folklore, catrinas y mariachis. "Traigo a Madrid el México de la generación millennial. Hay toda una nueva ola gastronómica que rebosa juventud e innovación que nadie conoce aquí", cuenta el propietario de Cabrón, Santiago, un millennial de 37 años que cuando llegó a la capital en 2018 para estudiar dirección de empresas y restauración quedó enamorado de la ciudad.

Desde luego, el restaurante es algo que no te esperas en uno de los barrios más caros y exclusivos de Madrid. "Hemos querido bajar el ticket medio bastante, 35 euros, en comparación con los restaurantes vecinos", informan.

Liderando la cocina está Nico Martos, que ha trabajado durante 8 años en todos los restaurantes del prestigioso chef mexicano estrella Michelin Roberto Ruiz. La carta de Cabrón la compone la gastronomía contemporánea del país azteca, con platos como el guacamole Cabrón, con un toque ahumado, totopos y torreznos; el ceviche con el pescado del día; o el puerro a la parrilla, un plato que está sorprendiendo a los comensales.

Entre sus principales no pueden faltar los tacos. El de carnitas de cerdo, el Cabrón (con un filete entero de res), el de pescado zarandeado y, el más especial para el chef Nicho, el de jarrete confitado: "Cocinado a baja temperatura durante un mínimo de 24 horas y servido con una reducción de su jugo. Se presenta en mesa para que luego el cliente lo meta en un taco y es una auténtica pasada que seguro que casi nadie ha visto".

El chef Nico Martos echa el jugo en el jarrete confitado. Cabrón

También tienen hamburguesas, tostas y otros platos de la parrilla como la picaña y el chuletón. Entre sus postres destacan la tarta de queso de cajeta, el tiramisú cascada de café de olla y el papi churros.

Bronca

Si lees cabrón intercambiando las sílabas de orden, sale Bronca, la planta baja del restaurante que esconde una coctelería que abre hasta la una de la madrugada (una y media los fines de semana).

El restaurante tiene una carta exclusiva de cócteles, entre los que destacan los tequilas como el margarita, pero también hay hueco para los mezcales y las micheladas. Además, traen destilados de México no tan conocidos en España como el sotol o el bacanora.

Todo en un ambiente millennial que decora el restaurante. Desde carteles por sus paredes hasta la música. "Aquí no vas a escuchar rancheras; lo que suena es lo que escuchan los mexicanos de mi generación: The Strokes, Franz Ferdinand, etc.", informa Santiago.

En México, un cabrón es un buen amigo. "Eso es lo que somos nosotros", concluyen desde este nuevo concepto tan provocador en pleno centro de Madrid.