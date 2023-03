Planes gratis, o casi, para este puente de marzo en Madrid: el primer desfile de San Patricio en España

Este fin de semana del viernes 17 al domingo 19 de marzo se convierte en puente por ser el Día del Padre y pasarse este festivo al lunes 20 de marzo en la Comunidad de Madrid. En este puente de marzo empieza la primavera y por eso Madrid tiene varias actividades para celebrarlo, la mayoría de ellas gratis.

Te habrás preguntado por qué algunas paradas de metro están de color verde en vez de con su característico rojo. Además de por qué la céntrica parada de San Bernardo es ahora San Patricio. Este fin de semana se festeja en Irlanda uno de sus días más importantes, el Día de San Patricio, y la fiesta llega a Madrid con el primer desfile que se acoge en España.

Para darle la bienvenida a la estación en la que las flores brotan habrá 11 horas de música sin interrupción en un festival para todos los públicos. Cerca de allí, en Gran Vía, son los últimos días para ver la exposición de la serie The Last Of Us.

En cambio, la Reina Sofía ha optado por asistir este sábado 18 al mercadillo solidario en el Hotel InterContinental al que cualquiera puede asistir para aprender otras culturas.

También puedes ir al teatro a ver el éxito de la temporada del Teatro Infanta Isabel de Madrid, la obra 'Lorca por Saura'.

1. Desfile San Patricio

Irlanda celebra el Día de San Patricio, el patrón de ese país, a lo grande durante toda esta semana. Tanto es así que la fiesta ha llegado a la capital española.

Desfile de San Patricio.

Este sábado 18 de marzo es el primer desfile de San Patricio en España. Más de trescientos gaiteros desfilarán por el centro de Madrid desde la plaza Mayor hasta el Palacio Real. A partir de las 17:00 horas, se podrá disfrutar de forma inédita de este pasacalles en el que predomina el color verde.

Pasacalles inédito Lugar: desde plaza Mayor hasta el Palacio Real. Precio: gratis.

2. The Last of Us

Última oportunidad para poder vivir una experiencia única centrada en la exitosa serie de HBO, The Last of Us de manera totalmente gratuita. Hasta el 19 de marzo el Espacio PlayStation de WOW Concept acoge de la mano de HBO Max y PlayStation una experiencia inmersiva organizada para celebrar el final de la primera temporada de la serie.

Esta iniciativa presentada en el WOW Concept, localizado en la calle Gran Vía, 18, se pueden ver los escenarios de la serie y del videojuego 'The Last of Us' y el público sumergirse en el universo creado por la empresa de videojuegos Naughty Dog del mismo modo que los personajes de Ellie y Joel, a los que dan vida en la serie los actores Pedro Pascal y Bella Ramsey. El evento presenta un mundo postapocalíptico, donde es posible visitar una guarida de las luciérnagas abandonada, llena de vegetación, con efectos de iluminación y tomada por el terrible hongo.

Experiencia The Last of Us. Ayuntamiento de Madrid

Experiencia de videojuego Lugar: Espacio PlayStation de WOW Concept; Gran Vía, 18. Precio: gratuito.

3. Festival gratis

Ya está aquí una nueva edición del acontecimiento que abre la primavera con música gratuita en Madrid. 'La Radio Encendida' es la fiesta de la música de Radio 3 y La Casa Encendida de Madrid. Este domingo 19 de marzo hay 11 horas de música en directo sin parar.

Cartel del festival. RTVE

La fiesta empieza a mediodía con los grupos de música 'Playback Marcas' y 'Parquesvr' ofreciendo una mañana intensa de músicas contemporáneas y acaba con 'La Habitación Roja', 'Alice Wonder' y 'Niños Mutantes' hasta las 23:00 horas.

La Radio Encendida Lugar: La Casa Encendida. Precio: gratis.

4. Mercadillo solidario

El sábado 18 de marzo a partir de las 12:30 horas, en el Hotel InterContinental tendrá lugar el XXIV Bazar Diplomático Solidario, conocido también como el Kermés de las Embajadas. Su Majestad la Reina Sofía presidirá por la mañana la inauguración de este evento organizado por AIDE, la Asociación Internacional de Diplomáticos en España, en calidad de presidenta de honor de la misma asociación.

Este año, el dinero recaudado será destinado a proyectos de la Fundación Reina Sofía para los Bancos de Alimentos. Las entradas son a 4 euros y las rifas a 3.

La reina Sofía en la edición anterior. E. E.

Kermés de las Embajadas Lugar: Hotel InterContinental Madrid; Paseo de la Castellana, 49. Precio: 4 euros.

5. Lorca por Saura

'Lorca por Saura' es el éxito de la temporada del Teatro Infanta Isabel de Madrid, según informan desde el teatro. Este es el último fin de semana que podrás disfrutar de la obra. Hasta el 19 de marzo se puede ver esta narración de la vida de Federico García Lorca a través de los ojos de una mujer de nuestro tiempo, que recreará los momentos clave de su vida, desde su infancia en la vega de Granada hasta su fusilamiento durante la Guerra Civil. Para ello se juega con fragmentos de las obras escritas por Lorca combinados con otros escritos completamente ex novo por el autor de la obra, recreando ese estilo y ese lenguaje poético.

Cartel de Lorca por Saura. Teatro Infanta Isabel de Madrid

El espectáculo incorpora el cine, la música, la fotografía, el baile y la pintura, convirtiéndolo en un montaje artístico que engloba diversas disciplinas. La obra está escrita por Natalio Grueso, dirigida por Carlos Saura y la protagonista es la cantante India Martínez.

Los precios el fin de semana rondan entre los 30 y 40 euros; entre semana hay entradas desde los 24 euros. Todos los días el pase es a las 19:00 horas, excepto los domingos que es a las 18:00 horas.

Obra de teatro Lugar: Teatro Infanta Isabel de Madrid. Precio: entre los 30 y 40 euros.

