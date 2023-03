Planes para el día del Padre en Madrid: 5 ideas originales

Durante los doce meses del año hay varias fechas que son especiales en la vida de la gente. Algunas son personales, como los cumpleaños o los aniversarios, pero otras son comunes a casi todo el mundo. Con estas segundas nos referimos a las fiestas y días especiales, algunas de ellas pueden ser el día del Trabajador, la fiesta Nacional de España o día de la Hispanidad o el día de la Madre o del Padre.

Encontrándonos en la primera mitad del mes de marzo, nos centramos en la fecha del 19 de marzo, día de San José y día del Padre en todo el país. Como te contamos en un artículo anterior, ese día este año cae en domingo, algo positivo para muchas personas, pero lo realmente destacable es que, por primera vez en mucho tiempo, en Madrid se cuenta ese día como festivo de la comunidad, y se ha decidido pasar el día no laborable al lunes 20 de marzo, de modo que se crea un ‘puente’ de sábado, domingo y lunes a mitad de mes.

Gracias a esta situación atípica en la capital, serán muchas las familias que aprovecharán para hacer alguna escapada o planes diferentes con motivo de la celebración del día del Padre y el festivo. Desde Madrid Total, te dejamos cinco ideas de planes en Madrid para pasar un día inolvidable junto a un papá o abuelo y huyas de la monotonía.

Castillo de Manzanares el Real

Acudir a uno de los castillos mejor conservados de Madrid puede ser un plan ideal, sobre todo si vas en grupo, pues cuentan con visitas guiadas y teatralizadas al más puro estilo medieval. Así, no solo podrás admirar por fuera, si no entrar a varias estancias muy bien conservadas y decoradas pertinentemente. Además, no olvides las vistas que tendrás del Embalse de Santillana, alrededor del que puedes dar un paseo agradable si hace buen día, aprovechando la escapada.

Atlantis Aquarium Madrid

Un plan totalmente diferente al anterior, que es perfecto si quieres huir del frío mientras haces algo sorprendente y de lo que incluso, puedes aprender. Se trata de acudir a este acuario, que se encuentra dentro del Centro Comercial Xanadú, donde hay muchas más opciones de ocio sin salir al exterior.

Tortuga Careta Atlantis Aquarium

En el Aquarium podrás observar animales como el tiburón gris, tortuga de careta, pirañas, rayas nariz de vaca, medusas luna, peces payaso, pingüinos, corales, estrellas de mar y muchos más habitantes del océano que no te dejarán indiferente.

Lanzamiento de hachas

¿Quieres sorprender a un padre atrevido y aventurero? Esta opción seguro que le encanta, pues se trata de aprender a tirar hachas y cuchillos a una diana, donde descubrirá si esta destreza es lo suyo o no. En la ciudad hay varios lugares para realizar esta actividad, y en la mayoría de ellos se ameniza el rato con bebida y música propia para animar el momento, sin duda un plan muy diferente y divertido, siempre con seguridad.

Musical o teatro

Este es un regalo o plan que no suele fallar nunca. Sea un amante de este arte o no, acudir a ver una obra de teatro o un musical es algo fácil de conseguir y lo mejor, es que en Madrid hay tantos que seguro que alguno es del agrado del regalado. Desde el más típico y famoso como puede ser El Rey León hasta el más alternativo y diferente como cualquier obra de la sala de teatro Cuarta Pared.

Cata de cerveza artesanal

La cerveza es una bebida que suele gustar a muchos padres. Si el tuyo es uno de ellos, seguro que le encanta probar tipos de cerveza que no conoce o que normalmente no tiene por casa. En Madrid hay diferentes lugares para hacer este plan, algunos como Mad Beer Hall o Labirratorium. Eso sí, asegúrate de hacer un plan relajado después y de que no el protagonista del día no conduzca.

Cervezas artesanales. iStock

