¿Es fiesta el 20 de marzo en Madrid? Esto es lo que dice el calendario laboral

El tercer mes del año acaba de comenzar y con ello nos acercamos a la primavera. Esto quiere decir que los planes fuera de casa empiezan a ser más apetecibles, las temperaturas se pueden suavizar y la alegría de las flores volviendo al paisaje hace todo mucho más bonito.

La llegada de marzo también significa que las vacaciones de Semana Santa están cada vez más cerca, algo muy esperado dado que el último festivo nacional fue el 6 de enero por el día de Reyes Magos, quedando muy lejos y dejando un febrero sin días no laborables. Así, marzo es como un soplo de aire fresco para varias comunidades españolas, ya que se avecina un nuevo festivo.

Centrándonos en el lugar de interés, que es la Comunidad de Madrid, normalmente no existen festivos en el tercer mes de año, pues no se suele fijar como no laborable el día más señalado, el 19 de marzo, día de San José o día del Padre.

[¿Dónde ver almendros en flor en Madrid? El lugar para hacer la mejor foto]

Pero este año se han cambiado las tornas y sí que habrá un festivo novedoso por esta fecha. De este modo, el 19 cae en domingo este 2023 y se ha trasladado la fiesta al 20 de marzo lunes, así que sí, el 20 de marzo es festivo en la Comunidad de Madrid. Así se indica en la página web referente al calendario de festivos y días no laborables:

“Fiestas laborales en el ámbito de la Comunidad de Madrid para el año 2023

— 6 de enero (viernes), Epifanía del Señor.

— 20 de marzo (lunes), traslado de la festividad de San José.

— 6 de abril, Jueves Santo.

— 7 de abril, Viernes Santo.

— 1 de mayo (lunes), Fiesta del Trabajo.

— 2 de mayo (martes), Fiesta de la Comunidad de Madrid.

— 15 de agosto (martes), Asunción de la Virgen.

— 12 de octubre (jueves), Fiesta Nacional de España.

— 1 de noviembre (miércoles), Todos los Santos.

— 6 de diciembre (miércoles), Día de la Constitución Española.

— 8 de diciembre (viernes), Día de la Inmaculada Concepción.

— 25 de diciembre (lunes), Natividad del Señor.”

Como puedes ver en esta lista oficial, de no ser por este festivo fijado para Madrid el 20 de marzo por primera vez en mucho tiempo, no habría ninguna otra fiesta desde el 6 de enero hasta el 6 de abril, pasando tres meses entre medias.

Así, este día no laborable dará un respiro, aunque se puede suponer que ha sido el sustituto de una fiesta que se ha echado mucho de menos este 2023, la de Año Nuevo, por el 1 de enero. Esta vez no ha habido fiesta el primer lunes del año, pues el primer día pilló en domingo y, en la Comunidad de Madrid, no se contempló pasar el festivo al día 2 de enero lunes, como se esperaba que ocurriera. De este modo, ese cupo del festivo que se establece para cada comunidad lo ocupará el día 20 de marzo, algo más inusual.

Sigue los temas que te interesan