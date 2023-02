¿Dónde ver almendros en flor en Madrid? El lugar para hacer la mejor foto

La ‘flor de sakura’, como dice la canción de Rosalía, es un símbolo japonés de gran importancia. Los cerezos florecen entre febrero y abril, dependiendo del lugar geográfico del país en el que se encuentran. Este momento, de gran belleza y simbolismo, es solo dura unos días y, ese carácter efímero lo hace aún más especial.

Los campos de estos árboles se tiñen de tonos rosados y blanquecinos, y los delicados pétalos tapan el suelo anunciando que los frutos saldrán en poco tiempo. Aunque en Madrid no abunden los cerezos, tenemos nuestra propia floración digna de la misma atención, en nuestro caso con los almendros, cuyas flores y formas del árbol son muy similares.

También coinciden los tiempos en los que nacen las flores y, hay varios lugares de la capital en los que hay campos de almendros, los cuales forman paisajes preciosos que reciben las visitas de los más curiosos y de quienes buscan la foto perfecta de un momento tan especial de la naturaleza.

Dado que la época de floración puede comenzar dentro de poco, pues el buen tiempo es el que suele determinar cuándo inicia ésta, te dejamos las principales localizaciones donde ver los almendros en flor y admirar el ‘Hanami’ propio de Madrid, término que se refiere a la tradición de observar la belleza de las flores de los cerezos.

Quinta de los Molinos

Situado en Ciudad Lineal y con el metro de Suanzes justo al lado, el parque de la Quinta de los Molinos suele ser el lugar más ‘Instagram friendly’ debido a sus cientos de árboles en flor. Marzo es el mes previsto para que estos almendros estén en plena floración, pero es muy posible que se adelantase a mediados de febrero. Este parque está abierto todos los días de 6:30 a 22:00 horas.

Jardín Botánico

Esta opción es mucho más céntrica aunque con menor número de almendros. Uno de los metros más cercanos es el de Estación del Arte, y además de estas flores blancas y rosadas, podrás disfrutar de muchas otras especies de flores, arbustos y árboles. El Real Jardín Botánico de Madrid abre de 10:00 a 17:30, también todos los días.

Huerto del Francés en el Retiro

De entre las 118 hectáreas del parque de El Retiro, el pulmón de Madrid y uno de los lugares más visitados y bien ubicados, encontramos cientos de especies de plantas y árboles. Como no podía ser de otra manera, entre ellos también se encuentran los almendros, aunque no en tanta cantidad como en otras de las ubicaciones que te hemos recomendado. Estos están en la zona del Huerto del Francés, donde sabrás que has llegado al ver su antigua noria de agua. Llegarás allí desde la Puerta del Ángel Caído, donde acaba la Cuesta de Moyano.

Ruta de los almendros en flor de Leganés

Estos almendros se encuentran situados en el extremo occidental del Parque Lineal del Butarque, concretamente fuera de sus límites. Aunque la opción más fácil para llegar hasta pequeña parcela de ensueño es llegar en coche, se recomienda hacer una ruta en bicicleta ya que está habilitado para ello, siempre y cuando el tiempo acompañe.

