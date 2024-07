El 'justiciero' que pone a remojo a los carteristas del centro de Madrid: "La gente lo valora y se echa unas risas"

A la salida del trabajo, Dakota (que es su pseudónimo en redes), se pone el casco, se sube a su monociclo eléctrico y, a pesar de ser del Atleti, cuyo escudo luce en su casco, rellena su 'arma' en la fuente de Cibeles. No es la suya un arma reglamentaria, sino una sencilla botella de plástico con un pulverizador de agua.

Su objetivo: encontrar y mojar a los distintos carteristas que circulan por las calles de Madrid. Así figura en su primer 'story' de Instagram que es toda una declaración de intenciones: "En esta cuenta subiré vídeos y vídeos mojando a delincuentes, un saludo", afirma Dakota con claridad.

Y de hecho, cuando habla por teléfono con Madrid Total, este 'justiciero', se encuentra 'de servicio', montado en su monociclo eléctrico recorriendo las céntricas calles de Madrid en busca de carteristas que estén haciendo de las suyas. Dakota, conoce las caras de los mangantes y, equipado con una cámara de 360 grados, que lleva adherida al cuerpo, graba las reacciones de los carteristas tras recibir el disparo de agua.

"Todo comenzó cuando realizaba patrullas ciudadanas por Madrid para luchar contra los carteristas, hace ya varios años. Por discrepancias con los miembros de la citada patrulla, terminé desligándome del grupo y creando mi propio método para combatir a los delincuentes", explica Dakota.

Pero ¿por qué rociar a los carteristas específicamente con un chorro agua?: "Me asesoré a nivel judicial y policial que implicaciones legales podía tener 'disparar' un chorro de agua a un delincuente en caso de que me denunciasen. Los abogados me explicaron que el hecho de usar agua con esa potencia no tenía ninguna consecuencia. Solo la tendría si la 'víctima' recibiera lesiones de algún tipo".

Dakota, el 'cazador' que moja a los carteristas de Madrid. Cedida

Por eso, tras desligarse de la "antigua patrulla", Dakota comenzó a subir algunos vídeos que ya tenía grabados. Y la magia de las redes hizo el resto: "Mi contenido recibió muchísimo apoyo, obtuve 13.000 seguidores en 3 días, pero por las restricciones que tiene TikTok al final he ido subiendo mis vídeos también a Instagram y también a YouTube".

Dakota sabe bien cuáles son sus objetivos 'a mojar': "En la antigua patrulla en la que participé, identificamos a diversos carteristas que sabíamos que actuaban en la zona centro de Madrid, por eso siempre miro en esa lista en primer lugar. Por otro lado, si veo a alguien haciendo movimientos sospechosos, les sigo y, si les veo intentar robar, les mojo y hago sonar una bocina que también llevo conmigo".

Así, este 'lobo solitario' busca "molestar" y "hacer la vida imposible" a los carteristas madrileños. Además, explica con claridad cuáles son las consecuencias para estos ladrones en caso de ser cazados por la Policía: "Para que se les pueda detener se tienen que dar como mínimo tres requisitos al mismo tiempo: el primero es que tengan en las manos el objeto que han intentado robar, el segundo que la víctima esté presente en el momento del robo y el tercero que el carterista también esté en el lugar de los hechos. Muchas veces no coinciden los tres elementos y no se puede realizar una detención", cuenta Dakota.

"Además, si la Policía se lleva detenido a un carterista, dependiendo de la cantidad monetaria que haya robado, se considera hurto, robo o robo con fuerza, pero sea el delito que sea, vuelven a salir a la calle tras un día en el calabozo", narra Dakota mientras patrulla las calles de Madrid.

Tal y como se puede ver en los vídeos que Dakota sube en la cuenta @pickpocket_mojados la reacción inmediata de los carteristas es marcharse, aunque en algunos casos, intentan "coger un taxi" para escapar o golpear a este 'cazador' de ladrones de carteras.

Dakota cuenta que no tiene "miedo" de los carteristas, pero que, por su seguridad, prefiere no dar a conocer su verdadero nombre ni mostrar su rostro. Así, este 'justiciero' concluye la conversación contento y satisfecho con su labor: "La gente no solo valora lo que hago, sino que, ya de paso, también se echa unas risas".