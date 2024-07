Los mejores planes este fin de semana en Madrid: piscina en las alturas, parodia de 'Friends' y música en vivo

No queda nada para que julio acabe, por eso Madrid se prepara para despedir este mes con multitud de planes haciendo que este último fin de semana sea memorable, antes de que todo el mundo se vaya de vacaciones.

Y si te quedas en la capital en verano, no hay necesidad de desesperarse por la llegada de agosto, ya que la ciudad ofrece una variedad de planes también para el siguiente mes que mantendrá viva la alegría del verano.

Así que mientras julio se despide y agosto se asoma en el horizonte, Madrid despliega una amplia gama de actividades que aseguran diversión y cultura para todos.

Desde cine al aire libre y exposiciones de arte, hasta experiencias gastronómicas en rooftops de lujo, parodias teatrales y conciertos al aire libre, el fin de semana siempre es una oportunidad perfecta para disfrutar de la ciudad al máximo.

'Barbie' bajo las estrellas

El Parque de Colón de Majadahonda se transformará en un cine al aire libre otro fin de semana, acogiendo el ciclo 'Cine bajo las estrellas'.

Este sábado 27 de julio a las 22.00 horas, el cielo nocturno será el telón de fondo para la proyección de 'Barbie', la aclamada película dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling.

🎞️⭐️🍿 Vuelve “Cine bajo las estrellas” al Parque de Colón de Majadahonda.https://t.co/CAbf5F6aIa pic.twitter.com/kgsO3JFwW8 — Ayuntamiento de Majadahonda (@MajadahondaAyto) June 25, 2024

Esta producción ha sido reconocida con múltiples nominaciones y premios, aunque nunca ha estado exenta de polémica. Aún así, la oportunidad de verla al aire libre añade un toque especial.

La brisa suave y las estrellas en el cielo sobre este parque invitan a disfrutar de una experiencia cinematográfica única.

Este evento es gratuito y abierto a todos, siguiendo siempre la recomendación de edad de las películas, ofreciendo una excelente oportunidad para pasar una noche en familia o con amigos.

No olvides traer tu manta y algo de picar para completar una velada perfecta bajo el cielo estrellado.

Lugar: Parque Colón (Majadahonda). Precio: Acceso gratuito.

Arte plástico con Eva Lootz

La exposición de Eva Lootz 'Hacer como quien dice: ¿y esto qué es?' es todo un placer para los amantes del arte contemporáneo.

Hasta septiembre, el público podrá admirar la donación que esta artista austriaca, nacionalizada en España, realizó al Museo Reina Sofía el año pasado, junto con otras obras prestadas y algunas que se han reconstruido específicamente para la ocasión.

En esta muestra, Lootz ha querido mostrar su enfoque experimental y su profunda reflexión a través de temas como el medio ambiente, el feminismo y la intervención humana en la naturaleza.

La exposición incluye pinturas, esculturas, dibujos, instalaciones, vídeos, series fotográficas y obras sonoras, creando una experiencia multimedia que estimula todos los sentidos, lo que refleja la capacidad de la artista para reinventarse a lo largo de los años.

Vista de la exposición Eva Lootz en el Museo Reina Sofía.

Visitar esta exposición es una oportunidad única para sumergirse en el universo creativo de Eva Lootz y descubrir las múltiples capas de significado en sus obras.

El acceso al Museo Reina Sofía por la calle Santa Isabel 52 facilita la entrada a una de las instituciones culturales más importantes de Madrid, donde siempre hay algo nuevo y emocionante por descubrir.

Lugar: Museo Reina Sofía. Entrada por la calle Santa Isabel 52. Precio: El ticket general por 12 euros del museo incluye la visita de esta exposición temporal. Consultar los colectivos con acceso gratuito.

VIP Sun-day en Ginkgo Restaurante & Sky Bar

Para aquellos que buscan una experiencia de lujo este fin de semana, el Ginkgo Restaurante & Sky Bar ofrece el exclusivo Day Pass VIP Sun-day.

Ubicado en la planta 12 del hotel VP Plaza España Design, este rooftop no solo brinda unas vistas espectaculares del skyline de Madrid, sino también una experiencia completa de relax y disfrute.

Con dos tipos de pases disponibles, esta es la oportunidad perfecta para escaparse de la rutina y sumergirse en una jornada de lujo. El VIP Sun-day Pool & Cocktails es una opción ideal para quienes quieran disfrutar de la piscina y de la oferta gastronómica de este lugar.

Por 195 euros para dos personas, este pase incluye acceso a la piscina, alojamiento en una habitación de 11 a 19 horas, merchandising exclusivo (toalla, bolsa de playa y crema solar) y dos cócteles de autor.

Cócteles en la piscina del hotel VP Plaza España Design.

Esta propuesta combina lo mejor del ocio urbano con el confort y el estilo de este hotel de cinco estrellas, donde poder refrescarte y disfrutar de una jornada muy original.

Además, la gastronomía del Ginkgo es todo un viaje culinario que abarca sabores mediterráneos y asiáticos con toques internacionales. La carta de la piscina incluye delicias como el jamón 100% ibérico de bellota, el salmorejo cordobés y una variedad de sushi y gyozas.

Para los más sibaritas, el VIP Sun-day Pool, Spa & Gastro eleva aún más la experiencia. Por 395 euros para dos personas, este pase incluye todos los servicios de la otra experiencia VIP, además de un masaje dúo en el VP Biloba Spa y un almuerzo en el restaurante.

El menú, diseñado por los chefs de Ginkgo, ofrece platos como la presa ibérica con almendras tostadas y el Spring Roll de pato laqueado, acompañados de cócteles de autor.

Además, la exclusividad de esta experiencia se refleja en el hecho de que solo hay dos pases disponibles cada día, lo que garantiza un ambiente tranquilo y personalizado.

Lugar: Hotel VP Plaza España Design. Precio: Desde 195 hasta 395 euros, según la experiencia a escoger.

La parodia musical de 'Friends'

El Teatro Infanta Isabel se despide de una de las producciones más queridas de la temporada 'Friends: The musical parody'.

Este espectáculo, que ha conquistado tanto a fanáticos de la serie como a nuevos espectadores llega a su fin el próximo 28 de julio.

Basada en la icónica serie de televisión, esta parodia ofrece una visión humorística y nostálgica de las aventuras de Chandler, Joey, Ross, Rachel, Phoebe y Mónica.

La producción, dirigida por José Sáiz, cuenta con un elenco talentoso que da vida a estos personajes tan entrañables de 'Friends'.

El reparto de 'Friends The musical parody'.

Cada función es una celebración de los momentos más hilarantes y conmovedores de la serie, transportando a los espectadores al mundo de Central Perk.

'Friends: The musical parody' ha sido un éxito en su paso por este teatro, atrayendo a audiencias de todas las edades. La producción ha recorrido escenarios internacionales, desde Off Broadway hasta Australia y Reino Unido, antes de llegar a España, con esta adaptación al castellano.

Si aún no has tenido la oportunidad de ver este musical, no te pierdas las últimas funciones este fin de semana, una manera perfecta de cerrar la temporada teatral con broche de oro hasta su vuelta a finales de agosto.

Lugar: Teatro Infanta Isabel. Precio: Desde 18 hasta 33 euros.

Festival de música y comida en el sur de Madrid

El Nassica Summer Fest regresa con fuerza para su sexta edición, ampliando su programación para incluir conciertos tanto los viernes como los sábados.

Este festival, que se ha convertido en una cita ineludible del verano madrileño en Getafe, ofrece una combinación de música en vivo, gastronomía y ambiente.

Durante los fines de semana de julio y agosto, a partir de las 20.30 horas, la Plaza Central del centro comercial Nassica se llena de vida con actuaciones y una zona de terraza, el Nassica Summer Club, donde poder disfrutar de una tarde soleada con una amplia variedad de cócteles, cervezas y otras bebidas refrescantes.

La programación musical incluye una variedad de géneros, desde pop y rock hasta jazz y música electrónica, asegurando que haya algo para todos los gustos.

Este viernes actuará el saxofonista Benjamín Dorado para después dar paso el sábado al dúo que combina blues, soul, jazz y rock llamado La Bagunza.

El festival es gratuito, lo que lo convierte en una opción atractiva para aquellos que buscan entretenimiento de calidad sin gastar demasiado.

Lugar: Plaza Central del centro comercial Nassica (Getafe). Precio: Gratis.

Ópera al aire libre

Este viernes, la Plaza de la Cultura de Móstoles se transformará en un escenario de ópera al aire libre con la presentación de 'La Plaza', una creación colectiva en coproducción con la Ópera de Tenerife.

La producción de 'Il segreto di Susanna' de 'Ópera a quemarropa'.

Esta pieza es parte del nuevo festival impulsado por la Comunidad de Madrid, 'Ópera a quemarropa', que busca acercar este género musical a todos los públicos. La actuación, gratuita, se llevará a cabo el 26 de julio desde las 20.00 horas, ofreciendo una oportunidad única para disfrutar de la ópera en un entorno acogedor.

El elenco está compuesto por talentosos artistas que traen a la vida los personajes de la obra. La dirección escénica y musical ha sido cuidadosamente diseñada para aprovechar al máximo el entorno al aire libre, garantizando que cada nota y cada gesto resuenen con claridad.

El festival espera desmitificar la ópera y hacerla más atractiva para todos, independientemente de su edad o experiencia previa. 'La Plaza' es un excelente ejemplo de cómo la ópera puede adaptarse y resonar en contextos más cotidianos.