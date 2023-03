Los mejores irlandeses para comer y no sólo beber este San Patricio en Madrid

Nunca se sabe cuando el tópico puede ser verdad. A día de hoy muchos seguimos buscando el supuesto 'superpoder' que tiene un irlandés para beber alcohol sin haber comido nada. En Madrid, como en todos sitios, hay muchos pubs irlandeses que solo ofrecen pintas de alta graduación, pero nada para llenar el estómago. Madrid Total te informa de los mejores pubs con la magia del país celta en plena capital de España, que también son restaurantes de comida irlandesa.

Todo para que este viernes festejes el Día de San Patricio, el patrón de Irlanda. Allí lo celebran por todo lo alto con grandes desfiles, músical folklórica y cerveza de color verde. Tan grande es la fiesta, que también llega a Madrid. Los principales restaurantes y pubs irlandeses tienen una programación y decoración especial para este día.

Además es un año especial en Madrid. El sábado se hace el primer desfile de San Patricio en nuestro país con más de trescientos gaiteros y personas vestidas con los trajes típicos y el característico verde irlandés.

1. The Irish Rover

Está abierto desde mediados de 1995 en la Avenida de Brasil, 7, y es uno de los bares irlandeses más conocidos de la ciudad. The Irish Rover es una amplia y espectacular taberna irlandesa con terraza exterior que no falta a una celebración de San Patricio. "El viernes hay fiesta con un grupo irlandés en directo y cerveza Guiness. El restaurante está decorado con globos y gorros verdes", informa Elizabeth Rosenberg, gerente del restaurante.



Terraza de The Irish Rover. The Irish Rover

En sus 500 metros cuadrados puedes encontrar atmósferas diferentes en sus dos plantas: la terraza delantera aclimatada, el enorme beer garden trasero, su gran barra de bar, el reservado The Balcony, la acogedora biblioteca y la zona del escenario donde se dan conciertos en directo.

Entre su comida irlandesa hay guisos irlandeses, fish and chips y desayuno irlandés con tostadas, huevos fritos, salchichas irlandesas, bacon, baked beans, morcilla y tomate asado (12 euros), informan desde el restaurante. Los platos más vendidos son las alitas de pollo, los nachos y las hamburguesas junto con mucha cerveza para ver los partidos deportivos. Este fin de semana emiten la final de rugby de Seis Naciones, la Fórmula 1 y el partido Barça-Real Madrid.

El local lo autodenominan "pub multiusos" los propios propietarios. En él puedes comer o cenar, bailar al ritmo del DJ, ver partidos e incluso degustar su menú del día por 12 euros con platos variados de cocina mediterránea.

Restaurante y pub The Irish Rover en Madrid. The Irish Rover

2. The Irish Corner

The Irish Corner, the lounge bar and restaurant, es el lugar ideal para disfrutar de ese ambiente clásico irlandés. En Arturo Soria, 6, hay dos plantas enteras de un edificio que te transportará a las tabernas típicas irlandesas.

Aquí puedes encontrar música en directo, cocina internacional sugerida por platos típicos irlandeses y la retransmisión de los mejores eventos deportivos como rugby, fútbol y baloncesto tanto en inglés como en español. Por el Día de San Patricio este viernes van a hacer una fiesta especial con un concierto por la noche, informan desde The Irish Corner.

Exterior de The Irish Corner. The Irish Corner

Este gran pub lleva en Madrid desde 2002. En él hay diferentes estancias como la biblioteca, la terraza, el comedor y una amplia barra. Distintos ambientes que permiten realizar todo tipo de eventos.

The Irish Corner es famoso por sus fiestas donde no faltan los cócteles y cervezas importadas (más de veinte tipos diferentes), así como la amplia oferta de licores y ginebras. En su carta internacional hay gran variedad de platos entre los que destaca el sándwich (9 euros) y la hamburguesa irlandesa (11,50 euros), con cheddar y huevo frito, y la carrot cake de postre.

3. James Joyce

El restaurante irlandés James Joyce es el más conocido por su céntrica ubicación entre la Plaza de Cibeles y la Puerta de Alcalá. Lleva desde 2006 juntando a españoles e irlandeses entre sus mesas con música en directo, comida de ambas nacionalidades y la emisión de todo tipo de deportes. Sus camareros hablan ambos idiomas.

Entre sus platos más destacados está el desayuno birtánico y el irlandés. Este último son dos salchichas, dos lonchas de bacon, alubias rojas, huevo frito, champiñones, tomate, patatas fritas y pan tostado (11 euros). Tampoco pueden faltar su tabla de salchichas caseras con mostaza inglesa, fish and chips o sus hamburguesas.

Comida del James Joyce. James Joyce

Los que frecuentan este pub del número 59 de la calle Alcalá, informan desde el restaurante, aseguran que sus alitas de pollo estilo búfalo con salsa de queso azul son las "mejores de Madrid". Por ser San Patricio el restaurante tiene una decoración especial.

